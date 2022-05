Vocacionalmente profesional

Todos los deportes en su evolución implementaron actividades y trabajos con pesas. Al comienzo era un simple complemento. Con el tiempo fue cobrando mayor notoriedad hasta tener una suerte de sitio privilegiado o, mejor dicho, merecido en el entrenamiento. Esto se debe por los beneficios que presenta incurrir en el levantamiento. Entonces, hoy no podes pensar en cualquier deporte sin dejar de lado acudir a un gimnasio, porque si quieres avanzar indefectiblemente las pesas deben tener su lugar protagónico, y así, se justifica en un todo, no como totalidad, sino como un método preciso para cualquier tipo de deporte, también para la salud, por supuesto para la belleza física y una mentalidad positiva.

Por eso, en la actualidad se evidencia más profesionalismo y menos vocación. Que no se tome a la tremenda ninguna de las dos afirmaciones, porque ser profesional instó al individuo a progresar, y de ahí sumó al gimnasio con sus actividades para el desarrollo de su progreso.

Con este viento de cambios la nutrición jugó con la misma suerte. Y así el profesionalismo convirtió al deportista en un todo terreno.

Ahora falta unir la vocación, algo perdida pero no extinta.

Antes todos éramos más vocacionales que profesionales. Esto se daba porque lo que hacíamos lo amábamos y lo teníamos como tatuados en el alma. Nos gustaba, nos apasionaba, lo hacíamos con gusto, era nuestra pasión, nuestro lugar para demostrar de que estábamos hecho. Insisto, no es uno u otro. El profesionalismo es vital, y la vocación es maravillosa si la puedes sentir, si puedes contar con ella. Si tienes vocación, no importa tanto otros detalles. Si solo eres profesional, tal vez no disfrutes tanto, pero no te alarmes, porque te falta nada más que ser vacacional, y para ello tienes que divertirte, disfrutar de lo que haces, no tomar como un trabajo lo que en realidad te genera placer. Pero si no encuentras este goce ahí, puede que tengas un problema visible. Lo importante sería buscar en la vocación lo que ella te mejora, lo que en ella te distrae, porque no existe vacación que canse. Existe profesión que cansa.

Busca tu vocación. Y con ella sé profesional.