BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que el objetivo de su gestión es "darle una mejor vida a los argentinos", al supervisar el avance de las obras de los hogares que forman parte de las 1.800 casas comprometidas por el Gobierno nacional a partir del terremoto ocurrido en San Juan en enero de 2021.

"Ponemos todo nuestro empeño en darle una mejor vida a los argentinos y las argentinas", enfatizó Fernández al recorrer junto al gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, el avance de las obras de los hogares del barrio Las Pampas.

En ese marco, el jefe de Estado subrayó: "Siempre me pone muy feliz volver a San Juan. He venido en momentos ingratos como en el terremoto y en momentos gratos como hoy, donde vemos crecer viviendas para aquellos que perdieron sus casas con el terremoto y otras personas más".

Durante la recorrida, de la que también participó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el jefe de Estado destacó que "tener un techo es parte de la dignidad de una persona".

En ese punto, el Presidente aseguró que tanto el Gobierno nacional como el provincial trabajan para "darle una mejor vida a los argentinos".

"Queremos que los que perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las tengan. Es algo que nos hemos puesto en la cabeza y queremos materializarlo pronto. Vemos que todo eso avanza rápidamente y queremos que en agosto, por lo menos unos cuantos, ya estén recibiendo sus casas", puntualizó.

Respecto a su vínculo con el mandatario sanjuanino, Fernández expresó: "Con el gobernador Uñac trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción de lo que la Argentina necesita, y ponemos todo nuestro empeño en darle una mejor vida a los argentinos y las argentinas".

A su turno, Ferraresi destacó la importancia de seguir en el "camino de crecimiento a partir de la decisión del Presidente", y completó: "Hay un Ministerio que por primera vez se ocupa de la temática de la vivienda, y con provincias como San Juan, que tiene esa visión estratégica de desarrollo territorial como nosotros, se hace más fácil".

Por su parte, Sergio Uñac detalló que "casi dos mil familias de San Juan que fueron afectadas por el terremoto tienen una respuesta nacional en conjunto con el esfuerzo provincial".

Además, agradeció al Presidente por haber viajado a San Juan "en momentos muy complejos, cuando miles de familias habían quedado sin su techo propio", a partir del terremoto ocurrido el 18 enero del año 2021.

Luego, Alberto Fernández participó del acto de entrega de viviendas a familias del barrio Libertador junto al gobernador de San Juan.

"Es un gusto recibir al Presidente y entregar junto a él un complejo que ha estado 25 años detenido. El día de hoy más de 140 familias van a tener la posibilidad de vivir en una casa digna pensando que San Juan y la Argentina tienen futuro", enfatizó Uñac.

En la provincia de San Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ya fueron entregadas un total de 3.769 viviendas, mientras que 4.115 se encuentran en ejecución y 3.960 proyectadas. Estas obras generaron 59.220 puestos de trabajo y una inversión de más de 84.161.900.592 pesos.



EN MENDOZA

En momentos en que no hay paz interna y la finalización de la disputa no se vislumbra en el horizonte, un gesto del kirchnerismo se lee como una invitación a recomponer la unidad entre todas las tribus contenidas dentro del Partido Justicialista.

Se trata de un encuentro en Mendoza convocado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas legislativas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La legisladora, que también es la presidenta del PJ mendocino, invitó a dirigentes del espacio a participar de una jornada de debate de ideas para mañana sábado en el auditorio Angel Bustelo de la ciudad de Mendoza.