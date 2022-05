El Censo se desarrolló con normalidad en Rafaela

En nuestra ciudad, al igual que en el departamento Castellanos, el Censo 2022 se desarrolló con absoluta normalidad, y también fue todo un éxito, al igual que en el resto del territorio santafesino. Desde horas tempranas, y como si estuviéramos en plena cuarentena por la pandemia, las calles rafaelinas estaban prácticamente vacías. Solamente se podía observar, alrededor de la hora 8, a los censistas de que a poco empezaron a recorrer los hogares rafaelinos. El dato positivo, y que agilizó notoriamente la labor de los encuestadores, fue un alto porcentaje de ciudadanos que realizaron, previamente, el censo de manera digital. Sobre 10 casas censadas, entre 7 y 8 ya tenían pegadas en sus domicilios el código correspondiente y la cantidad y el género de habitantes de cada hogar, para luego pegar el correspondiente sticker azul en las respectivas viviendas para confirmar la visita del encuestador. Y si había que preguntar algún dato preciso al propietario, la gestión no demoraba más de 40 segundos, con lo cuál el proceso avanzaba más rápido de lo esperado. Sólo en algunos casos, como ser las casas habitadas por personas mayores que no pudieron cargar sus datos de manera virtual, los censistas tuvieron que completar, a mano, el formulario de manera completa. Según datos aportados por Claudio Brusa, a cargo del departamento Castellanos, la gente realizó en un 51% el Censo Digital, y eso colaboró y mucho con los censistas, con lo cuál se mostró muy entusiasmado con la responsabilidad de los habitantes. Unos 3.000 censistas recorrieron el departamento y todos fueron bien recibidos y tratados por parte de la población.



¿QUÉ HACER SI NO

PASO EL CENSISTA?

Mientras tanto, fueron muchas las personas, que con el correr de la jornada, denunciaban en redes sociales que no habían sido encuestadas en el Censo. De todos modos, desde el Indec explicaron cómo se debe proceder. Aquellas personas que no recibieron la visita de un encuestador deben enviar un correo a [email protected] En el «Asunto» deberán escribir “No fui censado/a”. Además, deben indicar nombre y apellido, provincia en la que reside, partido o departamento, localidad, calle, número, piso y departamento (en caso de corresponder), correo electrónico y un teléfono de contacto.

Si completaron el Censo digital, también tendrán que informar el código de finalización de seis dígitos y un teléfono de contacto. La consulta también podrá realizarse por vía telefónica al 0800 345 2022, donde deberá suministrar la misma información. Cabe consignar que el director del Indec, Marco Lavagna, anunció que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes.