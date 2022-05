Críticas de la oposición

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Referentes de la oposición plantearon ayer sus dudas sobre el Censo 2022 y cuestionaron que algunas viviendas no fueron censadas, incluida la del diputado nacional Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio.

"Estimado @MarcoLavagna siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). Como debemos proceder? Sacamos turno para otro día?", se preguntó el economista.

"Leí muchos mensajes de gente que no fue censada. Contame en los comentarios si te pasó o si conocés a alguien que le paso y dónde fue", afirmó, por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo.