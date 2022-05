Eusebio: “Queremos que se eleven prontamente los pliegos de jueces”

Para contextualizar la preocupación de la titular de los profesionales del Derecho, vale recordar que la alarmante situación judicial de los Tribunales rafaelinos se veía venir y, a mitad de marzo pasado, y ese momento el Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción denunció, en conferencia de prensa, que “la falta de jueces va a provocar un colapso en el sistema de justicia”



No era para menos porque 3 de los 4 Juzgados de Primera Instancia Civiles y Comerciales y 1 de los 2 del Fuero Laboral están sin un magistrado a cargo.



En el caso de los Civiles y Comerciales, la vacante en la Primera Nominación se produjo en 2019, el concurso se abrió en el 2020 y se elevó el pliego el pasado año a la asamblea legislativa, pero hubo objeciones sobre el candidato y fue retirado por el Ejecutivo. Las vacantes de la Segunda y Cuarta Nominación Civil y Comercial se produjeron un par de meses atrás. Con relación al juzgado Laboral también se elevó el año pasado un pliego a la asamblea legislativa y fue rechazado.



Por ello, la atención y la expectativa que despertó en el mundo judicial de la región el encuentro de la Asamblea Legislativa de finales del 28 de abril pasado porque todo hacía pensar que: Matías Raúl Colón, iba a ser designado como Juez en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; y lo mismo ocurriría con: Guillermo Adrián Vales, como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; Jorgelina Raquel Basano, como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ª Nominación; y Pedro Sebastián Pusineri, como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral – Sala I, pero imprevistamente, no ocurrió así.



La historia se remonta a mediados de marzo último cuando el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura los pliegos para la designación de 10 jueces en las Circunscripciones Judiciales Nº 1, Nº 2, Nº 4 y Nº 5. De la misma manera, mediante el Mensaje 4978 de igual fecha, el Gobierno procedió a su inclusión en el temario de asuntos de interés público en sesiones extraordinarias.



El miércoles 20 de abril, la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, entrevistó a los 10 postulantes para jueces del Poder Judicial y solo faltaba el voto con su aprobación o rechazo, lo que debía darse el jueves en la Asamblea Legislativa



La sorpresa fue que ni bien comenzaba la reunión, el Gobierno provincial mandó a retirarlos para que no se traten.



La decisión causó sorpresa en el ambiente político y, sobre todo, en el judicial, pero hasta el momento no hubo fundamento oficial y la decisión alentó rumores acerca de que la actitud del Ejecutivo se debe al presunto resultado de la votación, debido a que en los últimos días trascendió que solo tenían consenso absoluto cuatro de los diez candidatos y solo uno de los tres para Rafaela.



A tres semanas del llamativo suceso no se tienen novedades ni precisiones sobre un nuevo envío de pliegos, mientras día a día, se deteriora la administración de Justicia en los Tribunales de nuestra ciudad.





MÁS CERCA DEL COLAPSO

Para conocer sobre esta compleja situación, La Opinión conversó con Mabel Eusebio, titular del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción, quien puso de relieve el creciente malestar que se observa en los colegiados y en los ciudadanos ante la acumulación y el retraso en la resolución de causas.



“Cuando el Poder Ejecutivo remitió los pliegos para que se traten en sesión extraordinaria y luego los retira quedamos en la misma situación que en marzo pasado cuando se produjeron las dos últimas vacantes (en los Juzgados Civiles y Comerciales) que complicó aún más la situación, hoy podemos decir que estamos peor porque el tiempo pasa y estamos hablando de tres juzgados Civiles y Comerciales y de uno Laboral y las causas se siguen acumulando en función de que aparecen nuevos actores y demandados. El principal problema es el dictado de sentencia, tal vez el despacho se pueda mantener porque la Corte Suprema ha mandado jueces de Santa Fe que se hacen cargo de firmar los martes y viernes para morigerar la situación, pero está claro que esto es una solución sólo temporaria y lo que necesitamos es que los cargos de los tres juzgados se cubran como también el camarista de la sala Primera que falta”, arrancó diciendo para enmarcar el crítico momento se atraviesa en el edificio de calle Alvear 226.





No es mucho lo que pueden hacer, pero abogadas y abogados son de los más afectados …

Nosotros, como Colegio de Abogados, somos respetuosos de la Instituciones porque creemos que cada poder tiene una función en la designación de los jueces y entendemos que deben existir razones para adoptar una postura, pero sí debemos exigir que se cubran las vacantes. No intervenimos en ese proceso más que en la instancia de preselección enviando un delegado del Colegio que participa en los exámenes, pero en la etapa de designación no tenemos injerencia alguna a pesar que representamos no solo a los colegiados y colegiadas sino también a la ciudadanía porque si no hay jueces las causas tienen una demora importante para su resolución.



Por eso también la función del Colegio es manifestar o reclamar por la cobertura de vacantes y hacerle saber a la ciudadanía cuál es el problema que la falta de jueces provoca





¿Recibieron alguna pista, alguna señal de que esto se vaya a encauzar al menos en el mediano plazo?

Hasta hoy (por ayer, miércoles) no tenemos respuesta y no es que no estamos en contacto con el Ejecutivo, vamos preguntando con frecuencia, pero evidentemente existe un desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo y no lo digo porque tengamos alguna información privilegiada sino por lo que se lee y escucha en los medios.



Esto ahonda más la preocupación porque debo decir que estamos peor que en marzo porque seguimos con las vacantes, no tenemos jueces, las causas se siguen acumulando y no hay certeza de cuándo se podrán cubrir esos cargos. Este es el panorama y, lógicamente, el descontento del colegiado cada vez es mayor como también del ciudadano que observa que su causa no avanza.



A fuerza de ser sincera cada vez estamos más cerca del colapso







NO SABEMOS NADA

¿En estos contactos con el Ejecutivo se abre alguna expectativa?

Cuando me refiero a contactos es que le hemos remitido notas, hablamos por teléfono, pero hasta ahora no obtuvimos alguna señal sobre cuándo se van elevar nuevamente los pliegos.



El Ejecutivo retiró los 10 pliegos que no son sólo para nuestra circunscripción sino también para Reconquista, Rosario y Santa Fe. El problema no es solo de nuestra circunscripción, pero ocurre que nosotros tenemos el problema más grave, es la Circunscripción que mayor cantidad de vacantes presenta y están concentradas en un fuero.





Supongamos que las versiones eran ciertas, antes que no se designe ningún juez, uno sería mejor que nada ….

Yo no puedo aseverar que los rumores que se conocieron a través de la prensa sobre el motivo del retiro de pliegos o cual de ellos se iba a aprobar y cuál no porque no contamos con información específica ya que nadie nos ha brindado una explicación. Desconocemos si estas versiones son ciertas o no y si es verdad que solo se iba a aprobar uno solo de los pliegos para Rafaela entonces me parece irresponsable opinar sobre algo que no tengo certeza.



Lo que queremos es que se cubran todas las vacantes, pero si tenemos una cubierta es mejor que no tener ninguna, pero reitero a mí no me consta que fuera así





El reclamo sigue siendo el mismo nada más que ahora ya es un grito de auxilio …

Lo que queremos como Colegio es que se eleven prontamente los pliegos, después sabrán el Ejecutivo y el Legislativo lo que tienen que hacer y qué consensuar para que sean aprobados.



Es una cuestión sencilla: las nominaciones están creadas, deben tener jueces, tienen una razón de ser, entonces las vacantes deben cubrirse.



Tenemos diálogo permanente con los otros cuatro Colegios, están en la misma situación que nosotros y ninguno tiene más información ni respuestas que las que disponemos nosotros. La verdad es que es preocupante la situación porque no sabemos cuándo se enviarán otros pliegos. Es el Gobernador es quien decide qué pliegos remitir en base a los concursos que se realizan, pero, por el momento, no sabemos nada



Estamos a disposición del secretario de Justicia y del Gobernador y solo podemos esperar que los pliegos se remitan a la Legislatura. Lo pedimos por nota, por teléfono y por cuanto medio haya e instamos a los poderes del Estado que cubran las vacantes cuanto antes.





MAPA JUDICIAL

Sobre un total de 374 cargos de titularidad de juzgados en toda la provincia, 57 se encuentran vacantes. Según apuntaron fuentes judiciales, a mediados de año se sumará otra docena de vacantes por jubilaciones u otras cuestiones.