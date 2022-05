Medrán dirigió su primera práctica

Ezequiel Medrán llegó hace horas a Rafaela y sin tiempo que perder ya se sumó a los trabajos en la Crema. Ayer por la tarde entró en acción con sus nuevos dirigidos, en el predio Tito Bartomioli, en el Autódromo. Dirigió su primera práctica, tratando de cambiar los ‘aires’ y preparar al equipo para el encuentro del próximo domingo a las 16 en el Monumental ante Ferro Carril Oeste por la fecha 16 de la Primera Nacional.



La llegada de Medrán a Atlético se da ante la salida de Rubén Forestello y el que habló al respecto fue Silvio Fontanini, presidente albiceleste.

“Ezequiel es un técnico obsesivo del fútbol, que ya quería venir, estar acá. Hoy (por ayer) se lo presentamos al plantel y restará la formalidad del contrato ya que aún debe resolver lo suyo con Central Norte pero ya nos desembarcamos en este nuevo proceso”.



A la hora de contar detalles sobre la elección del rafaelino de 41 años para conducir a un equipo que no tiene rumbo en la actual temporada 2022, Fontanini señaló: “Ezequiel es un hombre de la casa, joven, con conceptos absolutamente claros. Un proceso exitoso de tres años en un club muy importante del interior. Da gusto escucharlo, como entiende el fútbol, cómo expresa sus ideas, con qué claridad manifiesta sus conceptos y dentro de las diversas opciones que había pensamos que era la correcta”.



“Cuando alguien sale de su espacio de confort porque piensa que puede tener una oportunidad para mejorar eso hay que valorarlo. Ezequiel, como todos saben estaba en un muy buen momento deportivo, hasta contractualmente, y elige salir para tomar un desafío que no es menor. Todos sabemos que tenemos que mejorar y mucho. Se valora muchísimo, no elije las fáciles y viene en las difíciles para hacerle frente a este barco que es atlético de Rafaela”, agregó el directivo de la ‘Crema’.



Sobre el presente deportivo del equipo, Fontanini indicó: “No estamos cómodos, no estamos donde queremos estar y donde creemos que debe estar Atlético de Rafaela. Estamos tratando de mejorar eso. Internamente tenemos un grupo de trabajo muy amplio y siempre las diferencias las discutimos, las planteamos, analizamos y llegamos a una conclusión que Ezequiel era la mejor opción. Vamos a estar mejor cuando los resultados lleguen”.



MANAGER, POR AHORA NO



Ante la salida de Forestello, la idea primaria de la dirigencia de Atlético era contratar a un manager y luego avanzar con el DT. Si bien hubo negociaciones muy avanzadas con Iván Juárez, para que sea el próximo manager de la ‘Crema’, no hubo final feliz.

“Pensábamos que en este momento podíamos acelerar el tema del manager, es una figura que queremos incorporarla, y quisimos acelerarla para ver si podíamos acoplar manager y nuevo técnico. Con Iván tuvimos charlas pero no llegamos a un acuerdo, nada más. Vamos a seguir en la búsqueda pero ahora vamos a dedicarnos a full al inicio del nuevo proceso y retomaremos la búsqueda con algo más de tranquilidad”.



CUERPO TÉCNICO



Ezequiel Medrán puso en marcha su ciclo como entrenador de Atlético de Rafaela y llegó con el preparador físico Nicolás Salvá. Su ayudante de campo será Juan Sabia y en estas primeras semanas también acompañarán en su trabajo Gonzalo Del Bono, el profe Eduardo ‘Gare’ Gentile y el entrenador de arqueros Marcelo Ratti.

El debut de Medrán en el banco de la Crema (o desde la tribuna si no se terminan de cerrar los papeles) será el próximo domingo las 16hs recibiendo a Ferro.