El próximo 20 de mayo a las 18:30 hs., en la Biblioteca "Lermo Balbi" se llevará a cabo la presentación del libro "Ciber Convivencia ¿Es posible su gestión en la escuela? " de Silvana Best.

Este libro nos invita a pensar en la escuela como un espacio donde los y las estudiantes interactúan, se relacionan y van creando vínculos. Pero también es un lugar donde se experimentan situaciones de agresión y maltrato. En este sentido, la autora plantea no sólo conocimientos actuales sobre el acoso escolar, cyberbullying y ciberagresión, sino también lineamientos claros para comprender y atender esta problemática.

El evento está dirigido al público en general, pero por la temática están especialmente invitados docentes y directivos de instituciones educativas públicas y privadas de nuestra ciudad. Además, asistirá el Secretario Académico de UCES de Rafaela, Héctor Sierra y la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

Cabe recordar que desde el mes de marzo se encuentra disponible en todas las librerías el libro de Silvana Best.