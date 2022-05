Más de 500 mil santafesinos cobrarán el bono de ANSeS

Unas 7,5 millones de personas cobrarán la primera cuota del Refuerzo de Ingresos entre los que se encuentran trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas A, B y sociales, cuyas inscripciones al Refuerzo de Ingresos fueron aprobadas.

Natalia Ocampo Gerente de ANSeS de la delegación Santa Fe Norte, explicó por LT10 que a este número se le suman unos 6 millones de jubilados y pensionados que lo cobraron sin la necesidad de inscripción. La funcionaria detalló que hubo unos 660 mil inscriptos a este beneficio en la provincia de Santa Fe, pero que aún no tienen el número exacto. El estimativo es mayo a las 500 mil personas y aclaró que “tenemos hasta el 31 de mayo para continuar con la etapa socioeconómica que es el cruce de información que seguramente ahí va a haber más beneficiarios”. El número de rechazos a nivel nacional asciende a 3.8 millones que se dio por el cruce de información entre el AFIP y otros organismos, para analizar si cada uno de los casos cumplía con los requisitos para acceder al beneficio. En este sentido, en la provincia hubo 150 mil solicitudes que fueron rechazadas.

En este punto Ocampo explicó que, si bien la etapa de inscripción finalizó “hasta el 31 de mayo estamos en la etapa del levantamiento de los rechazos. Por ejemplo, es bastante común en las oficinas, que la persona dice que fue rechazado por tener obra social y no tiene” en estos casos se investiga el caso puntual y se vuelve a entrecruzar la información para comprobar si le corresponde o no el beneficio. La gerente del ANSeS también comentó que este jueves comenzarán a cobrar la primer cuota las personas cuyo DNI termina en 0 y todos los días cobrará una terminación distinta.