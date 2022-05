Rafaela continúa siendo ejemplo en políticas públicas ambientales

El intendente Luis Castellano recibió en las instalaciones del Complejo Cultural del Viejo Mercado a tres concejalas de la ciudad de Rosario: Luz Ferradas del partido Ciudad Futura/ Frente Social y Popular; Julia Irigoitía, de Hacemos Santa Fe; y Ana Martínez, de Juntos por el Cambio. Visitaron la ciudad para conocer las políticas públicas ambientales que se llevan adelante desde hace ya 20 años. También recorrieron el Complejo Ambiental para conocer sobre la gestión integral de residuos y la experiencia de las cooperativas.

De este modo, nuestra ciudad continúa siendo un caso de referencia a nivel nacional en relación a las políticas públicas ambientales.

Durante el encuentro, Castellano detalló puntos importantes a tener en cuenta en la gestión ambiental, en función de la experiencia de Rafaela: "La compra del terreno del Complejo Ambiental se hizo por una comisión integrada por los concejales. Esto, en primer lugar, nos indica que tiene que ser una decisión política del Estado, pero acompañada por todos los partidos políticos. Segundo, que se requiere mucha inversión porque necesita equipamiento, tecnología y acompañamiento a quienes trabajan. Tercero, implica destinar fondos en muchas acciones que no se ven ni generan rédito político, pero sí un aporte real a la sustentabilidad en la ciudad. Y por último, en algún momento, esa decisión política, avalada por todos, tiene que tener una institucionalidad para que no dependa del partido de turno".

Estuvieron también presentes la Secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el Secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el Subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino; la Directora Provincial de Economía Circular del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Saida Caula, y el equipo de trabajo del Instituto para el Desarrollo Sustentable.



EXPERIENCIA EN

TRABAJO AMBIENTAL

Durante el encuentro, se expusieron las políticas públicas ambientales que se llevan adelante en la ciudad y se comentó cómo fueron sostenidas en el tiempo a partir de una decisión del Estado local. También se presentó el Programa Creando Conciencia que lleva más de 14 años de trabajo ininterrumpido en la ciudad, con un plan de acción de concientización y educación ambiental, en hogares e instituciones. Una vez concluido el encuentro, el Intendente hizo referencia acerca de lo que significó la visita de las concejalas: “Recibimos la visita de concejalas de Rosario, todas de distintos partidos políticos, que tienen que resolver un tema de contratación y de renovación de todo su sistema de recolección. Y han elegido dos ciudades para visitar: una es la ciudad de Buenos Aires y otra, Rafaela”.

“La ciudad es tomada como ejemplo, en este caso por concejalas de Rosario, de trabajos de gestión integral de residuos. Y eso a nosotros nos enorgullece, nos pone muy contentos porque es un trabajo y un esfuerzo que la ciudad entera ha hecho durante mucho tiempo, en donde la clave está en que tenemos más del 80% de separación en origen, ya que las familias rafaelinas están trabajando muy bien en su separación diaria. Tenemos 7 recolecciones, un Complejo Ambiental, en donde gracias a esa separación, casi 80 familias trabajan y viven de ese trabajo”.



LO AMBIENTAL, COMO

PILAR DE LA GESTIÓN

Castellano continúo expresando: “Hacia el futuro, hemos puesto todo lo que tiene que ver con lo ambiental como una de las características, como uno de los pilares básicos de la gestión. Y a esto le agregamos la movilidad sustentable, la red de ciclovías y ciclocarriles, el recambio energético en todo lo que es iluminación LED, la colocación de colectores solares; una cantidad de trabajos y programas que tiene que ver con una ciudad ambientalmente sustentable”. “Hoy aquí hemos compartido una experiencia, es nuestra experiencia. No sé si es la mejor, pero es una experiencia importante, y repito, nos enorgullece poder recibir casi todas las semanas a ciudades de la Argentina y también del exterior que vienen a compartir y a conocer la experiencia Rafaela”, concluyó.