Hay promesa de una sesión “picante”

El plato fuerte del encuentro legislativo de esta mañana será el debate que se disparará en torno al proyecto de Resolución del edil demócrata progresista que solicita saber “la fecha en la que se tiene programado comenzar a implementar el programa "Vuelvo Virtual" y responsabilizó al Gobierno provincial por la demora al haber desarticulado la estructura docente que lo sostenía, pero Senn le preguntó si estaba al tanto que la dilación se debía a una investigación interna que está en curso en la cartera educativa al detectarse serias irregularidades en el nombramiento de esos docentes.

Uno y otro prometieron ir a la reunión de hoy con mayor información: Senn con elementos de prueba que constate su aseveración y Mársico aseguró que iba a averiguar para confirmar los dichos de su par peronista.

En los considerandos de la iniciativa se indica que “Vuelvo Virtual” constituye una innovadora propuesta con el cursado (el 89%) de manera no presencial y virtual mediante una computadora, a través de una plataforma educativa.

Con preocupación, Mársico apuntó que “personas interesadas en ingresar al programa se han dirigido a la Regional de Educación con sede en nuestra ciudad con el fin de informarse y proceder a inscribirse; pero se les indicó un e-mail y también un teléfono perteneciente al EEMPA N° 1330, con sede en Rosario. Y en ese establecimiento se les comunicó que las inscripciones serán publicadas en las redes sociales de la escuela”.



EL CRUCE

“Estamos en mayo y quienes quieren acceder no pueden hacerlo. No hay novedades y lo adecuado sería hacerlo de forma masiva y no todos son usuarios de redes sociales. Quién se va a enterar acá en Rafaela, salvo los que fueron a averiguar, cuando se inicia el programa”.

De paso, aprovechó para denunciar que en el programa “han dejado a todos los coordinadores sin trabajo porque delegaron en las municipalidades la responsabilidad de salir a buscar la gente cuando ya había coordinadores que estaban preparados. Este programa estaba armado para que municipalidad y provincia trabajen de forma complementaria y el ministerio le derivó todo a la municipalidad que no cuenta con la gente.

Pero cuando le fue concedida la palabra, Senn disparó. "Lisandro, ¿sabés qué es lo preocupante del Vuelvo Virtual? Lo que hizo tu Gobierno. ¿Sabés que hay una investigación interna abierta por el concurso y todos los cargos? Hubo irregularidades en tu gobierno con personas que no cumplieron con el escalafón y fueron designadas, que ocupaban cargos, que no tenían títulos. En eso derivó y hoy el Gobierno provincial no puede avanzar en una política pública tan importante como esta. Háganse cargo".

Mársico no se amilanó y respondió: “voy a averiguar para el jueves porque vos a veces tiras bastante fruta y yo al no tener la data en ese momento no te digo nada. De todas maneras, quiero recordarte que van dos años y pico de gobierno y siguen todavía con ese problema y esto es un problema que no lo pudieron solucionar. Descentralizan, pero no bajan la plata”.



DESTACAN LA CARRERA DE TC

En otro orden, el bloque oficialista, con la autoría del concejal Senn, propone declarar “de interés municipal” la 6ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se desarrollará en el Autódromo ciudad de Rafaela en instalaciones del Club Atlético de Rafaela los días 28 y 29 de mayo de este año.

Entre los considerandos se menciona que en el marco de esta carrera se llevará adelante la denominada "Semana del automovilismo" incluyendo una serie de eventos relacionados con esta actividad para revivir la historia y tradición automovilística de nuestra ciudad”.

A su vez, menciona que es conocida “la importancia que tiene el automovilismo no solo a nivel histórico sino también comercial, hotelero y gastronómico”.

La aprobación y la entrega de la Declaración se realizará en la sesión de hoy.



LOS OTROS PROYECTOS

A su vez, declarará de Interés Municipal el 69º Campeonato Nacional de Clases Combinada Rafaela 2022 a desarrollarse en las instalaciones del Club de Planeadores de Rafaela desde el día 28 de noviembre al 09 de diciembre del corriente año”.

Por consenso, el Cuerpo legislativo autorizará en la sesión de pasado mañana la prórroga que a partir del 1 de Mayo de 2022 y hasta el 30 de Abril de 2024, el Departamento Ejecutivo Municipal pueda efectuar la compra directa de combustibles, de conformidad a lo establecido por el artículo 11.º de la Ley Orgánica Municipalidades N.0 2.756, con obligación de remitir información detallada del Combustible adquirido al Concejo Municipal.

Sobre tablas, se sancionará un proyecto de Resolución de las concejales Brenda Vimo, Valeria Soltermam y Alejandra Sagardoy para declarar de Interés Municipal la charla "Repensar a la maternidad entre los cuidados y los derechos" organizada por la ONG Florentina, en el marco del Día Mundial del Parto Respetado.



WI-FI LIBRE

Entre los proyectos ingresados se destaca una Minuta de Comunicación presentada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio que solicita “al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas correspondientes se proceda a informar sobre el servicio de conexión a Wifi bajo la red de acceso libre y gratuito “Municipalidad de Rafaela” en espacios públicos como fuese informado públicamente en el año 2019”.

Se pide conocer: cuáles son aquellas plazas y espacios públicos que cuentan con acceso a internet libre y gratuito; si se tiene planificado extender el servicio de conectividad gratuita a otras plazas y espacios públicos de la ciudad (especifique a cuáles y en qué lapso de tiempo); y si el servicio se encuentra interrumpido, que se informe desde qué fecha y el motivo.