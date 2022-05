Juveniles: BH jugó con San Jorge

Por la cuarta fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el martes a Atlético San Jorge. El Lobo sumó una victoria, un empate y una derrota. En la próxima jornada visitará a Unión de Sunchales (1 de junio).

En la cancha Auxiliar Nº 3 en primer turno fue empate en Sub 13, luego victoria en Sub 15, y en el cierre de la jornada derrota en Sub 17.

Sub 13: Ben Hur 1 vs Atlético San Jorge 1. Gol de BH: Martín Rosenthal.

Sub 15: Ben Hur 2 vs Atlético San Jorge 1. Goles: Bautista Ferreyra y Nahuel Vera.

Sub 17: Ben Hur 0 vs Atlético San Jorge 4.

Tanto el Sub 13 como el Sub 15 se ubican en la segunda colocación de la tabla de posiciones de la Zona Nº 3.



UNION CON SP. BELGRANO

El martes Unión de Sunchales por este torneo visitó a Sp. Belgrano de San Francisco, con estos resultados:

Sub 13: Sp. Belgrano 4 - Unión 2. Goles de Unión, Alfonso y Osorio.

Sub 15: Sp. Belgrano 1 - Unión 2. Goles: Acosta y Lastra.

Sub 17: Sp. Belgrano 1 - Unión 3. Goles: Rivarosa, Funes y Barraza.