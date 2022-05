Las retenciones vuelven a la agenda política y la dirigencia rural expresa su bronca

Una vez más, las retenciones vuelven a la agenda política. La semana pasada en “A Todo Trigo” el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, aseguró que no se concretaría la suba de los Derechos de Exportación (DEX), pero ahora trascendió que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, insiste con la necesidad de elevar las alícuotas. Sin dudas, todo ocurre en medio de una interna feroz que mantiene enfrentados a quienes responden a Cristina Fernández de Kirchner y al presidente, Alberto Fernández.

Según versiones periodísticas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaría de acuerdo con un aumento de las retenciones. Cabe recordar el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad legal de subir tres puntos los DEX al trigo, maíz y soja (por la Ley de Solidaridad social y reactivación productiva) sin necesidad de un tratamiento y posterior aprobación por parte del Congreso de la Nación.

La noticia genera más incertidumbre aún, teniendo en cuenta que la siembra de trigo está comenzando y que, además, sólo los más optimistas esperan una gran campaña. La realidad es que la adversidad climática (falta de humedad en los suelos), los elevados costos con insumos encarecidos y un contexto político – económico muy endeble, provocan varios interrogantes en los productores y es muy probable incluso, que el paquete tecnológico no se aplique en su máximo esplendor este año, con lo cual la calidad y los rindes también podrían verse comprometidos.

De acuerdo a los trascendidos, la suba de los DEX permitiría generar recursos para las arcas del Estado, en momentos en que el déficit tiende a superar la meta comprometida ante el Fondo Monetario Internacional.

Al respecto, se calcula que sólo en abril el resultado primario habría sido negativo en unos 200.000 millones de pesos, cuando el déficit no debería superar los 344.000 millones en todo el segundo trimestre.

Pero también, la jugada tendría otra intención y estaría orientada a limitar el incremento de los precios internos. Cabe recordar que la inflación registrada en abril (6%) provocó un cimbronazo en el oficialismo, teniendo en cuenta que el índice de los últimos 12 meses alcanza el 58%, el más alto en 30 años. En tanto, la suba en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” quedó muy próximo al Índice General, ubicándose en 5.9%.



REACCIÓN RURALISTA

En este escenario, la Mesa de Enlace salió al cruce rápidamente para manifestar su rechazo a una posible suba de los DEX. “Feletti tiene que entender que las retenciones son inconstitucionales e ilegales y que la manera de ir solucionando los problemas de Argentina, es con medidas que favorezcan la producción y la creación de puestos de trabajo”, aseguró el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Y agregó: “deben dejar de apuntarle al sector agropecuario y tener una mirada recaudatoria para un estado ineficiente”.

Otro de los dirigentes que le apuntó al funcionario fue el presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto. En sus redes sociales, expresó: “que el secretario de Comercio insista con el despropósito que sugiere su idea de aumentar retenciones no hace más que confirmar que no entiende cómo funciona la economía. Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas. ¿Hasta cuándo tanta impericia y necedad?”, manifestó.

Por eso, invitó al funcionario a recorrer un campo para “palpar nuestras economías regionales y a codearse con los productores, que vea cómo trabajan la tierra con las manos con callos y la incertidumbre de perderlo todo”.

Desde Federación Agraria Argentina también rechazaron una posible suba de retenciones. “Vemos que el sector no resiste más presión impositiva porque entre impuestos, derechos de exportación y desdoblamiento cambiario es inviable competir en el mercado externo e interno”, afirmó el presidente de la entidad, Carlos Achetoni.

Por eso, consideró “lamentable” que la única fórmula que conozcan los funcionarios “sea aumentar retenciones y cargar más la pesada mochila de los productores que día a día, con todos los riesgos climáticos, arriesgan y siguen produciendo, sabiendo que si hay algún accidente climático estará solo porque el Estado está para sacarle, le vaya bien o mal, nunca para ayudar”.

Para el dirigente rural, los productores de las “castigadas economías regionales” necesitan “estímulo y acompañamiento”. En ese sentido, mencionó a tamberos, ganaderos y a todos los que producen alimentos, porque urge “un rumbo claro que brinde previsibilidad, certidumbre y confianza”.

Por último, reflexionó: “si de todos modos, pese a todo lo que hemos expuesto desde el sector, siguen queriendo modificarlas, sería bueno que lleven esa propuesta al Congreso de la Nación, donde justamente (como indica la Constitución Nacional) se deben fijar los derechos de exportación que hoy carecen de legitimación”. Precisamente allí buscan llevar el debate los productores para “dar batalla” junto a los representantes. De hecho, fueron varios los encuentros mantenidos en los últimos meses con legisladores de la oposición, para explicarles por qué es necesario bajar los DEX en lugar de subirlos.

“Deben desaparecer porque de lo contrario se va a producir menos y lo que realmente necesitamos los argentinos es producir más, porque así lo está pidiendo el mundo en estos momentos; debemos generar más trabajo porque hay millones de ciudadanos que lo necesitan para salir de la pobreza y, al mismo tiempo, permitirá el ingreso de mayores divisas para todo el país”, concluyó.