El 19 de mayo rendimos un merecido homenaje a aquellos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que brindan asistencia médica integral a las personas. Celebramos el Día Mundial del Médico de Familia.

En el año 2010 la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) propuso la creación de este día, para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial.



¿Qué es un médico de familia?

El médico de familia es un especialista que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. La medicina familiar es una especialidad médica, con una formación científica que tiene una duración de 3 años.



Entre sus principales funciones se destacan las siguientes:

*Dar atención médica integral al paciente, de acuerdo a su perfil de edad, sexo, patología o grupo de riesgo, que incluye el abordaje de aspectos biológicos, psicológicos, laborales, familiares y sociales del individuo.

*Transmitir información relacionada con la promoción de salud, diagnóstico precoz y prevención de enfermedades, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos.

*Asistencia y atención a pacientes en Centros de Salud, en domicilios y en el ámbito comunitario.

*Orientación a las personas acerca de la oportunidad, uso y acceso a los niveles de atención dentro del sistema de salud, según sus necesidades de atención.



WONCA: una organización internacional

La Organización Mundial de Médicos de Familia, denominada en inglés World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA), es una organización a nivel internacional afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia.

Fue fundada en el año 1972 y actualmente cuenta con 120 organizaciones de 99 países, representando a más de 500.000 médicos de familia en todo el mundo. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de estándares de atención en medicina general y de familia.

Asimismo, fomenta y apoya el desarrollo de organizaciones académicas de médicos generales y de familia, así como la investigación educativa en materia de salud y atención médica.



Año 2022: Médicos de familia: ¡siempre ahí para cuidar!

Anualmente, la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) organiza una campaña para celebrar el Día Mundial del Médico de Familia.

Para el 2022, el tema central es: "Médicos de familia: ¡siempre ahí para cuidar". Hace referencia a tres aspectos fundamentales del trabajo de los médicos de familia:

Siempre: la constancia y la continuidad es un rasgo fundamental de su trabajo y están presentes en todas las etapas de la vida de los pacientes.

Ahí: Ellos siempre están donde se necesita, en los centros de salud, en los barrios, en las comunidades, cerca de los pacientes.

Cuidar: es su trabajo, cuidan de las personas, como un privilegio y como una responsabilidad.



Año 2021: construyendo el futuro con doctores de familia

Para el año 2021 el lema o tema central fue "¡Construyendo el futuro con Médicos de Familia!", en concordancia con el año de los Trabajadores de la Salud y el Cuidado 2021, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) basado en cuatro pilares fundamentales, como elemento clave para superar los desafíos hacia un futuro mejor:

Construyendo el futuro con médicos de familia y equipos de atención primaria, para fortalecer los sistemas de salud y brindar atención de alta calidad y asequible para todos.

Construyendo el futuro con médicos y pacientes de familia, brindando apoyo continuo a los pacientes y las comunidades.

Construyendo el futuro con médicos de familia y nuevas tecnologías, en el marco de la pandemia por COVID-19, las nuevas tecnologías son herramientas fundamentales para que los profesionales de la salud cumplan con su misión.

¡Construyendo el futuro con los médicos de familia y USTED!, tomando en cuenta los componentes básicos que las personas consideran clave para el futuro, compartiendo actividades y esfuerzos.

Gracias a todos los médicos de familia por su excelente labor, dedicación y apoyo que brindan a sus pacientes.