Disputa sobre la competencia del reclamo por retenciones

La Sociedad Rural Argentina (SRA) insistió ayer en la validez de su presentación en un juzgado de Córdoba para evaluar la inconstitucionalidad de las retenciones vigentes, luego de que un tribunal superior diera lugar a un reclamo de la AFIP, la que considera que ese no es el ámbito de discusión de los derechos de exportación.

"Ratificamos la competencia de toda la justicia federal de las provincias productoras, respecto del conflicto judicial por la ilegalidad e ilegitimidad presentado por la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba) sobre los derechos de exportación", señaló el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

El dirigente ruralista añadió: "En este caso nuestro amparo tramita en la Justicia provincial de Córdoba. Es una cuestión federal cuyo proceso de amparo está registrado, además, en la Corte Suprema de la Nación como amparo colectivo, por ende no puede cambiar de jurisdicción".

La SRA presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, en el que le solicitó a la Justicia que se expida sobre la inconstitucionalidad del esquema de retenciones vigentes.

La entidad argumentó que al no haberse sancionado el presupuesto nacional 2022 cayeron las facultades delegadas por la Emergencia Económica que le permitía al Poder Ejecutivo cobrar derechos de exportación.

Por su parte, la AFIP primero se presentó antes Bustos Fierro para plantear que no tenía competencia al respecto y el juez le rechazó la demanda.

Acto seguido, el organismo inició un nuevo expediente en un juzgado de segunda instancia, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, y el tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró "en competencia". Ese cuerpo le reclamó la causa a Bustos Fierro que le remita la causa o, en su defecto, "su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda de competencia".

La semana pasada, la Justicia Federal de Córdoba había desestimado el intento de la AFIP de impugnar la causa que allí se tramita. Pero ahora el escenario cambió a partir de la decisión del juez Alonso Regueira, quien remitió una nota a su par Busto Fierro: “Líbrese oficio mediante el Sistema DEO al Juzgado Federal de Córdoba Nº 1, a fin de comunicar lo aquí decidido y solicitar la remisión de dicha causa o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda de competencia”.

El fallo de Alonso Regueira responde a un pedido de la AFIP del pasado 11 de mayo, un día después de que fallara el intento de impugnación en Córdoba.

Alonso Regueira recordó que su par Bustos Fierro convalidó la acción de amparo colectiva que habilitaría a todos los productores agropecuarios del país a llevar adelante sus propios reclamos basándose en la extensión de un hipotético fallo contrario a los intereses del Gobierno. Incluso, el fallo de Bustos Fierro admite la posibilidad de “la realización de un solo juicio con efectos expansivos”.

Ante esta alternativa, Alonso Regueira planteó que “la acción entablada tiene carácter colectivo y que la composición del colectivo incluye a todos los productores agropecuarios del país" En consecuencia, consideró que "se trata de actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional".

“En tales condiciones, corresponde admitir la inhibitoria solicitada y declarar la competencia de este fuero en lo Contencioso Administrativo Federal”, concluyó Alonso Regueira en sus fundamentos.

De todos modos, en la Sociedad Rural Argentina confían que no habrá un cambio de jurisdicción de la causa, a pesar del fallo de Alonso Regueira.