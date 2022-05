Perotti contra el desigual reparto de los subsidios

"No alcanza con declamar el federalismo. El conflicto del transporte del interior, es la clara expresión del centralismo en la distribución de los recursos destinados a solventarlo. Es marcada la desigualdad en la asignación de las compensaciones: el 85% de los recursos se los lleva el AMBA, mientras que las provincias recibimos apenas el 15%", subrayó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en un hilo de Twitter para referirse al conflicto del transporte de pasajeros del interior que ayer cumplió el primer día de un paro de 72 horas.

El mandatario santafesino resaltó "el papel de cada una de las jurisdicciones provinciales respecto a los recursos propios que, con gran esfuerzo, volcamos al sistema para mitigar el impacto inflacionario y facilitar la prestación del servicio.

Pero este esfuerzo, sin una mayor equidad en la distribución de los recursos nacionales, no alcanza".

Perotti afirmó que "esta diferencia tiene efectos concretos en la calidad de prestación del servicio, la frecuencia y los cuadros tarifarios" y que "en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la tarifa está congelada en $18, mientras que en el resto del país ese monto se triplica o cuadriplica".

Por último, el mandatario santafesino exigió "avanzar en mecanismos de distribución que permitan eliminar esa costumbre, tan arraigada en nuestro país, de tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". "Hay que terminar con esta injusta realidad, que implica que vivir y producir en el interior, siempre sea más costoso", sostuvo en el día que emprendió un vuelo hacia Kuwait y Emiratos Árabes Unidos donde arribará hoy para firmar un crédito que permitirá financiar la primera etapa de un acueducto biprovincial que beneficiará a Santa Fe y Córdoba.

Por su parte, el gobernador de San Juan expresó que "nuevamente San Juan, junto a todas las provincias del país, es rehén por una visión centralista de la Argentina". "El conflicto del transporte del interior surge porque el Área Metropolitana de Bs. As. recibe $26.000 millones x mes del fondo de compensación del transporte, mientras las 23 provincias, que concentran al 63 % de la población argentina, reciben en conjunto solo $3.500 millones", explicó con claridad.

En tanto, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, expresó su reclamo al Gobierno nacional “por un reparto más federal y equitativo de los subsidios” que se aplican en el país.

Y la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo (Córdoba Federal) presentó junto al presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio-Tucumán), el proyecto de ley “Boleto Federal: Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”.

La iniciativa, presentada en la Cámara alta por Vigo, tiene como finalidad la distribución de los subsidios al transporte público de pasajeros bajo criterios equitativos para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, un colectivo de AMBA recibe 36 veces más aportes que uno del interior. El año pasado, el área Metropolitana de Buenos Aires recibió 88 mil millones de pesos mientras que el interior, 20 mil millones.

“Los ciudadanos del AMBA tienen un boleto mínimo de $18 y máximo de $23. En Córdoba capital estamos llegando a los $60, lo mismo sucede en otras ciudades como Rosario, Tucumán, etcétera", graficó Vigo.