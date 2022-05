Lo que es necesario saber, de la multa a la actividad comercial

Desde las 8 de la mañana de este miércoles 18 de mayo los censistas comenzarán el relevamiento presencial. Hasta ese momento se puede responder de forma online. Pero hay preguntas básicas que es necesario tener en cuenta.



¿Qué pasa si no hago el Censo 2022 Argentina?

Quienes no respondan o mientan sobre los datos, deberán pagar una multa. Esto está estipulado mediante la Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial. La multa mínima es de $1.076,36, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.



¿Es necesario que la persona censista ingrese a mi hogar?

No. Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.



¿Se puede salir el Día del censo?

Por tratarse de una jornada dedicada al censo, desde el INDEC pidieron no salir el miércoles. En caso de encontrarse ausente el día de la visita, desde el instituto recomiendan completar los datos de manera virtual y pedir al portero del edificio (o al vecino en el caso de una casa) que entregue la información al censista.



¿Tengo que estar en mi casa si ya completé el cuestionario digital? ¿Debo esperar al censista? ¿Tengo que imprimir el comprobante del trámite?

Las personas deben estar en su vivienda al momento de la visita porque deben entregarle el código alfanumérico de seis dígitos al censista. En este sentido, desde INDEC señalaron que “si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”.

No es necesario imprimir el comprobante del trámite, sólo con mostrárselo al censista cuando visite la vivienda, queda registrado.



¿Qué negocios abren el día del censo?

Podrán permanecer abiertos prestando servicios comercios e instituciones como: hospitales, centros de salud, estaciones de servicio y farmacias. Pero quedan prohibidas hasta las 20 horas las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Además, tampoco podrán abrir hasta las 20 los restaurantes, bares, rotiserías, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas.



¿Cómo se censan los hijos de padres separados?

Se deben censar donde residen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si pasan una semana en cada hogar, la respuesta más correcta, según la recomendación del INDEC, es el hogar en el que se encuentre el día del censo.