Miles de censistas visitarán hogares de todo el país por el Censo Nacional

El Censo Nacional 2022 culminará este miércoles con el tradicional operativo presencial en todas las viviendas del país, con la participación de más de 600 mil personas entre censistas urbanos y rurales y coordinadores nacionales y provinciales, mientras que unas 18 millones de personas ya respondieron el censo digital. El objetivo es censar a más de 15 millones de viviendas y a más de 45 millones de personas.

Este miércoles 18 de mayo, decretado feriado nacional, se realizará el operativo en las viviendas particulares en las áreas urbanas de todo el territorio argentino, donde las personas censistas realizarán las entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital o solicitarán los comprobantes de finalización del Censo digital, en los casos que corresponda.

El Censo consta de cuatro operativos: viviendas rurales, viviendas colectivas (cárceles, hospitales, geriátricos o bases navales), personas en situación de calle y viviendas urbanas que serán censadas este miércoles entre las 8 y las 18 horas.

En Rafaela todo está dispuesto para que desde las 8 los censistas comiencen con el imponente operativo para visitar alrededor de 43 mil viviendas. "Hasta el domingo, en el departamento Castellanos más de 32 mil viviendas habían completado el Censo digital, lo que representa aproximadamente el 40% del total esperado, cifra similar a lo observado en el plano provincial", respondieron ayer desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) ante una consulta de La Opinión.

Por su parte, Claudio Brusa, jefe del Distrito Rafaela, contó que “la verdad que estuvimos trabajando mucho y si bien este 18 es el día del censo propiamente dicho, desde el 9 se estuvo censando todo lo que es viviendas colectivas y rurales, con lo cual reitero, vinimos trabajando desde hace más de un mes en las capacitaciones para los censistas, donde estuvimos tratando de solucionar algunos inconvenientes que en la práctica fueron surgiendo pero con todo listo para nuestra tarea”.

También dijo que “en todo este tiempo nos encontramos con gente que no quiso contestar, que se niega a responder las preguntas y sinceramente lo que nos ha ayudado mucho es el censo digital donde tenemos más del 35% de la población santafesina que accedió a completarlo de manera online y eso va a facilitar mucho la tarea de este miércoles. Es importante entender que esto es una necesidad, una herramienta que posibilita a través de la información obtenida construir políticas educativas, socioculturales, económicas. Saber cuántos somos, como vivimos y que nos falta, y para saberlo tenemos que preguntar y la gente debe contestar”.

Brusa comentó que las capacitaciones con los censistas de viviendas particulares se llevaron a cabo hasta ayer, donde estuvieron trabajando los jefes de radio durante todo el sábado y domingo. “Cada jefe de radio tiene a su cargo alrededor de 200 censistas y hay montada una estructura infernal para censar la cantidad de población prevista; cada censista tiene para censar entre 35 y 40 viviendas en su segmento, por lo cual todo eso requirió mucha preparación para que puedan despejar todas las dudas y hasta el último momento el teléfono estuvo al rojo vivo”, señaló el coordinador de Distrito.

Brusa indicó que “se hizo un censo previo para analizar el sistema que se iba a adoptar, donde este será el primer censo de derecho que se hace, cuya particularidad es que se registran los datos según el lugar de residencia habitual de la persona; antes se hicieron censos de hecho. Todo este proceso aplicó diferentes estrategias, se hizo en Gálvez y en alguna otra localidad para tomar muestreo y ver si la aplicación funcionaba, se trabajó muy arduamente y si bien se demoró por estos dos años de pandemia, la tarea se vino realizando, se había pensado para el 2020 pero finalmente este 2022 es el año del censo”.



DATOS A TENER EN CUENTA

El referente del Distrito Rafaela para este censo, brindó algunas cosas a tener en cuenta durante la jornada de hoy: “el operativo arranca a las 8 y a partir de esa hora tiene que haber en la vivienda un mayor de 14 años que tenga o el código por haber hecho el censo digital o bien toda la información para responder a las preguntas formuladas por el censista. Nadie tiene que responder cuestiones personales, es decir, nombre y apellido completo, número de DNI. El censo se puede contestar diciendo persona 1, persona 2 y los datos; relativo a la vivienda, si es propia o no, si tiene agua o no, si tiene cloacas o no, si tiene gas o no”.

“Cada censista estará identificado con una pechera blanca, con una credencial y todos los datos que se piden son genéricos, reitero, nada personal como cuentas bancarias, CBU, dinero”, finalizó.

El Censo 2010, la última edición hecha en Argentina, reportó 40.117.096 habitantes y el operativo previsto para 2020 debió postergarse dos años por la pandemia de coronavirus.