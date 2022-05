Gran definición del Apertura de Inferiores

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su octavo y penúltimo capítulo. Se definió el campeón de Séptima.

En Quinta , Peñarol (17 puntos), a pesar de la derrota en San Cristóbal, sigue como líder ya que sus máximos perseguidores Libertad (16) y Atlético (15) igualaron. Ben Hur ganó y logró los 15 puntos.

En Sexta , Peñarol ganó y sigue dependiendo de sí mismo, con 21 puntos, mientras que Unión lo sigue con 19 y Ferrocarril del Estado, que goleó, se mantiene a tres unidades.

Por el lado de Séptima , Ben Hur se quedó con la cima en soledad al ganar e igualar al Atlético. La BH lidera con 21 y la Crema viene con 19. Los de barrio Parque enfrentarán en la última a Sportivo Norte, que no presenta dicha categoría, recibirá los puntos y por eso se permitió festejar por anticipado.

En Octava Atlético es puntero con 21 puntos y Unión escolta con 18.

En Novena sigue todo igual ya que ganaron los tres de arriba y mantienen la diferencia, ahora con sólo tres puntos en juego: Atlético 22, Ferro 19 y Ben Hur 19. En Novena Especial , lo mismo, con la BH liderando (24) y la Crema como escolta (21).

Por el lado de las dos categorías de Infantiles que suman puntos. En 2010 todo depende de Atlético, que es líder con 24 puntos, y segundo viene Unión con 21. En la 2011 , Atlético empató, Ferro ganó y ahora todo quedó en manos del elenco de Los Nogales que tiene 18 puntos y los de barrio Alberdi 17, los mismos que Sportivo Norte.

Todo lo ocurrido en la fecha 8 y lo que se viene:



Quinta División: Ben Hur 3 (Luciano Bravo, Juan Suárez y Federico Dunky) vs Unión 2 (Uriel Porra y Tomás Cerrudo), Arg. Quilmes 1 (Uriel Centurión) vs Sportivo Norte 1 (Joaquín Heidegger), Dep. Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 0, Ind. San Cristóbal 2 vs Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 0 vs 9 de Julio 2 (Luka Zanoni y Brian Villafañe).



Sexta División: Ben Hur 0 vs Unión 1 (Julián Villarruel), Dep. Libertad 1 (Lautaro Monzón) vs Atlético de Rafaela 0, Ind. San Cristóbal 0 vs Peñarol 1, Ferrocarril del Estado 5 (Quimey Trullet Maximiliano Chazarreta x 2, Santiago Córdoba y Luca Zbrun) vs 9 de Julio 0.



Séptima División:Ben Hur 4 (Bautista Ferreyra x 3 y Pau Epstein) vs Unión 2 (Mateo Bujonoll y Lorenzo Alemani), Dep. Libertad 2 (Mirko Avenatti y Brian Crespín) vs Atlético de Rafaela 2 (Federico Toselli x 2), Ferrocarril del Estado 5 (Diego Villarreal x 3, Alan Sosa e Ignacio Blanco) vs 9 de Julio 1 (Leonel Luque).



Octava División: Ben Hur 1 (Joaquín Perino) vs Unión 2 (Ever Cabral x 2), Arg. Quilmes 1 (Alexis Manzanares) vs Sportivo Norte 2 (Thiago Stefano y Axel Salias), Dep. Libertad 2 (Nahuel Gudiño y Yamil Galotto) vs Atlético de Rafaela 1 (Román Córdoba), Ind. San Cristóbal 0 vs Peñarol 4, Ferrocarril del Estado 1 (Bruno Vulpetti) vs 9 de Julio 0.



Novena División:Ben Hur 2 (Ezequiel Toloza y Jeremias Restelli) vs Unión 1 (Francisco Córdoba), Arg. Quilmes 1 (Aarón Ruffini) vs Sportivo Norte 3 (Jesús Maine, Tomás De María y Diego Maldonado), Dep. Libertad 1 (Martín Marengo) vs Atlético de Rafaela 3 (Valentino Valiente x 2 y Máximo Schanz), Ind. San Cristóbal 1 vs Peñarol 1, Ferrocarril del Estado 3 (Juan Oitana x 2 y Benjamín Jaqui) vs 9 de Julio 2 (Santiago Dinono y Alberto Boffelli).



Novena Especial: Ben Hur 4 (Leonel Rezza, Renzo Santi, Lorenzo Paniza x 2) vs Unión 0, Dep. Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Alan Monguzzi), Ferrocarril del Estado 1 (Benjamín Teves) vs 9 de Julio 0.



Categoría 2010:Unión 2 (Lautaro Osorio y Enzo Paz) vs Ben Hur 0, Sportivo Norte 3 (Ulises Suárez, Valentin Torres y Francisco Franco) vs Arg. Quilmes 2 (Felipe Vittarelli y Agustín Segovia), Atlético de Rafaela 1 (David Yturres) vs Dep. Libertad 0, Peñarol 2 (Lorenzo Alessio y Nazareno Lazarte) vs Ind. San Cristóbal 4 (Valentín Olivero x 2, Máximo Caravario y Bautista Spinardi), 9 de Julio 4 (Pedro Zenklusen, Lucio Ganbermaten, Jonathan García e/cy Sebastián López e /c) vs Ferrocarril del Estado 0.



Categoría 2011:Unión 5 (Ciro Centurión x 2, Thiago Borgogno, Joaquín Antenori y Lucas Lezcano) vs Ben Hur 0, Sportivo Norte 9 (Jonathan Alesandri, Dylan Moreyra x 2, Lionel Bravo x 2, Francisco Moreyra, Leonel Córdoba, Benjamín Domínguez y Paulo Pereyra ) vs Argentino Quilmes 0, Atlético de Rafaela 0 vs Dep. Libertad 0, Peñarol 2 (Bautista Iñiguez e Ignacio Armenta) vs Ind. San Cristóbal 0, 9 de Julio 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Ángel Bruera y Hugo Blen).



Próxima fecha (9º y última): Peñarol vs Dep. Libertad, Atlético de Rafaela vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Ben Hur, Unión vs Ferrocarril del Estado, 9 de Julio vs Independiente San Cristóbal.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localidades.