Atlético de Rafaela no pasa por su mejor momento futbolístico. El presente del equipo en la temporada 2022 de la Primera Nacional dista de lo planificado con la llegada de Forestello y la conformación de un plantel, que se armó: para pelear el ascenso.

Su presidente del fútbol, Ricardo Castro habló en la jornada de ayer con radio El Espectador y dio explicaciones sobre los temas que más preocupan al hincha.



“Si yo no mirara la tabla de abajo sería un inconsciente, un irresponsable y un estúpido. Estamos preocupados y a la vez ocupados para revertir esta situación y el jueves comenzamos con eso”.



Mañana será presentado Ezequiel Medrán como nuevo DT, en reemplazo del ‘Yagui’ Forestello. Ante la elección del exarquero del club, Castro señaló: “Lo de Medrán fue algo que siempre estuvo en consideración, también teníamos otras alternativas ya que tuvimos charlas con Carlos Trullet, nos reunimos con Coleoni y hablamos con Nardozza. Fueron los nombres que manejamos, hubo propuestas, se analizaron y se optó por Ezequiel y este jueves se hará la presentación del nuevo entrenador”.



En relación a la salida de Forestello, el directivo albiceleste contó: “Es algo que nos deja tristes y frustrados a todos. Hemos fracasado y todos tenemos culpa. Forestello resignó muchísima plata para venir a dirigir a Atlético”.



Y en eso de aceptar y reconocer los errores, Castro agregó: “Ahora pensamos en un proyecto más a largo plazo, queríamos ascender enseguida y quizás ahí estuvo nuestro gran error. No es fácil para los equipos chicos tener muchos años de éxito”.



Por último, Ricardo Castro hizo referencia al tema Juárez, que finalmente no se sumará como manager “por temas económicos”, y al presente institucional: “estamos en el mejor momento económico, como club, con obras en marcha y muchas finalizadas pero eso no le importa al hincha del fútbol”.