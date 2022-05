Medrán, asume mañana

Ezequiel Medrán será el próximo entrenador de Atlético. El DT, pasó ayer por la mañana por la práctica de Central Norte de Salta, equipo que dirigió hasta el domingo, ganando el clásico ante Juventud Antoniana en el Federal A, pero sólo para despedirse del plantel. El ‘Eze’ ya armó las valijas y se vuelve a Rafaela, su ciudad natal. Afrontará el gran desafío de su reciente carrera como entrenador: dirigir a la ‘Crema’ en la Primera Nacional. Y como si fuera poco el desafío, la misión pinta brava. Con 15 fechas jugadas en la temporada 2022 Atlético suma 14 puntos, ocupa el puesto 28 de 37 equipos. Hace cinco encuentros que no gana con sólo dos puntos de los últimos 15 que hubo en juego. Toma al equipo a sólo cuatro puntos del descenso, recordando que finalizado el torneo los dos últimos perderán la categoría.



El nuevo cuerpo técnico, que llega para reemplazar en el cargo a Rubén Darío Forestello, será presentado este jueves.



Si será o no el momento de Medrán en Atlético, la pregunta que muchos hinchas celestes se hacen (debate que ganó las redes sociales), solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, el rafaelino de 41 años llega con una labor destacable con Central Norte de Salta, elenco al cual lo llevó a jugar el Federal A y lo puso como protagonistas en las siguientes dos temporadas. En la actual, también deja al elenco en los puestos de arriba.



Y el propio ‘Cuervo’ salteño lo hizo saber. “Después de 3 años, 5 meses y 10 días, Ezequiel Luis Medrán deja de ser nuestro director técnico. Gracias por el ascenso y formar a nuestros jugadores para ser siempre protagonistas. Te deseamos éxitos en tu nueva etapa!. Quedarás por siempre en los corazones del pueblo azabache”.



Y Ezequiel Medrán también tuvo su mensaje de despedida: "Quiero agradecer al hincha de Central Norte, tengo un cariño especial y me siento parte de esta familia. Tengo un gran cariño y respeto, me han emocionado siempre. Que entiendan la decisión pero mi cariño con Central será incondicional."