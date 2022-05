Fue destituido el juez Mingarini

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe, destituyó ayer a Rodolfo Alejandro Mingarini, por considerar su conducta encuadrada en las previsiones de los artículos 7, inciso 1ero. y 2do. de la ley 7.050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949.

Mingarini fue acusado por mal desempeño luego de dudar de una denuncia de violación hecha por una mujer porque el acusado usó preservativo. En este marco, fue juzgado por nueve fallos supuestamente irregulares de índole sexual y ahora fue destituido por los votos de todos los miembros del jurado.

El ahora ex magistrado se hizo conocido en junio del año pasado, cuando se difundió un video de una audiencia en el que al analizar la situación de un acusado por violación que había utilizado preservativo para consumar el acto se preguntó cómo habría podido colocárselo en el contexto de violencia y sometimiento a la presunta víctima. En ese caso, el juez concedió la excarcelación bajo determinadas restricciones (como la prohibición de acercamiento a la denunciante, la fijación de residencia y la prohibición de ausentarse sin autorización) y tras entender que no existían "riesgos procesales".

Por el otro, durante la audiencia puso en duda la agresión sexual, descreyendo del relato de la denunciante: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo…, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.



DESTITUCIÓN

A raíz de esas expresiones, Mingarini fue suspendido en el cargo y ahora fue destituido por voto unánime del Tribunal, en una reunión encabezada por Rafael Francisco Gutiérrez, presidente, acompañado por los ministros Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi, Daniel Aníbal Erbetta, los legisladores Armando Traferri (en representación del Senado Provincial) y Maximiliano Pullaro (por la Cámara de Diputados); y los abogados de la matrícula Julio Pagano (Colegio de Abogados de Reconquista) y Héctor Ferrero (Colegio de Abogados de Rafaela), quienes emitieron sus respectivos fundamentos.

En la oportunidad ofició como acusador Jorge A. Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema, en tanto la defensa técnica del magistrado sometido a enjuiciamiento, estuvo a cargo de Georgina Stratta, abogada de la matrícula del fuero local.



PULLARO: "HECHO

TRASCENDENTE"

Sobre la destitución del juez Mingarini, el diputado Maximiliano Pullaro señaló que "la destitución del juez Mingarini es un hecho trascendente por los valores en juego, como el respeto por el sufrimiento de las víctimas, la consideración de situaciones de vulnerabilidad y la ruptura de prejuicios y estereotipos de género.

"Es imposible garantizar una respuesta adecuada a las víctimas, cuando la actuación judicial constituye una forma de revictimización, y no contribuye a generar la confianza ciudadana indispensable para que otras víctimas se animen a denunciar.

"En este Jury quedó demostrado el patrón de conducta de Mingarini, como fundamento para que hayamos resuelto su destitución. En primer lugar, el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas, manifestado en la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos.

"Además, el magistrado reitera en su conducta el juzgamiento de casos de violencia sexual en base a estereotipos de género, y la falta de consideración en relación a personas en especial situación de vulnerabilidad por género, niñez o discapacidad.

"Finalmente, resulta evidente que Mingarini ha demostrado obrar con serios problemas, para valorar la prueba con un criterio lógico, y con tendencia a apoyar sus conclusiones en prejuicios y estereotipos de género. El proceso ha sido correcto y la decisión es justa".