Segunda jornada de detección temprana

Todos los sábados del mes de mayo, se continúan llevando adelante las jornadas de detección temprana de Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA), cuyo lema es "Una ecografía puede salvarte la vida", que busca la prevención de aneurismas.

El AAA es una dilatación de la aorta a nivel abdominal. Si no se detecta y trata a tiempo, puede llevar a la ruptura produciendo una hemorragia interna masiva y como consecuencia la muerte. Los factores de riesgo se dan en mayores de 65 años y son: tabaquistas o ex tabaquistas; Enfermedad Pulmonar Crónica (EPOC); enfermedad vascular periférica, coronaria o cerebrovascular; historia familiar de AAA; e hipertensión. En este contexto, se realizaron ecografías de abdomen gratuitas a las personas que tengan alguno de los factores antes mencionados. Esta actividad es llevada a cabo en conjunto entre la Municipalidad de Rafaela, el Hospital "Doctor Jaime Ferré" y el Sanatorio Nosti.

“En las dos primeras jornadas se han realizado 150 ecografías a personas mayores de 65 años con factores de riesgo. Este es un plan innovador que se lleva adelante en conjunto con Sanatorio Nosti para detectar esta enfermedad; la cual, no detectada a tiempo suele ser mortal”, manifestó el Subsecretario de Salud, Diego Lanzotti. “Estas acciones son una forma más de prevención y de cuidar la salud de la ciudadanía”, cerró. Cabe recordar que la campaña se desarrollará todos los días sábados 21 y 28 de mayo, de 15:00 a 18:00, en la Plaza 25 de Mayo con el Ómnibus Sanitario.