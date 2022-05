Un país inexplicable

La Argentina ha llegado a un nivel de descalabro tal que el oficialismo opositor aumenta sus presiones sobre el oficialismo que responde al jefe de Estado, una situación que descoloca hasta el analista político más avezado. Claramente estas cosas no suceden en un país normal. Por caso, el senador nacional de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli, de máxima confianza de la Vicepresidenta, reclamó que el secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Beliz, del círculo más estrecho del Presidente, concurra a la Cámara alta para rendir cuentas sobre el retraso de la obra de construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país.El primer capítulo de esta jugada del kirchnerismo duro para poner contra las cuerdas a Beliz e incomodar nuevamente al Gobierno se produjo el viernes pasado cuando un grupo de senadores del interbloque del Frente de Todos visitó el complejo Atucha de Lima. En este contexto, Parrilli afirmó que pareciera que en Planeamiento Estratégico se defienden intereses que no son de la Argentina, por eso hemos convocado a Gustavo Beliz, porque hace 100 días está durmiendo un expediente y demora el inicio de la obra Atucha III.Días atrás, en un acto del peronismo bonaerense, el diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó con dureza al Presidente y al castigado ministro de Economía, Martín Guzmán, quien a partir de la crisis económica sin solución pende de un hilo en su cargo, con escasa apoyatura política. Irónico, el hijo de la Vicepresidenta consideró que el titular del Palacio de Hacienda tiene el apoyo del FMI, del Presidente y de Clarín. Elípticamente, en referencia al Presidente, el legislador sostuvo que cuando uno quiere conducir también debe obedecer.Entonces es difícil desentrañar lo que sucede en términos políticos en la Argentina y menos aún explicar a quienes arriban al país sin esas referencias de la coyuntura. En este caso, los organizadores de un evento que las Naciones Unidas (ONU) realizó durante la primera semana de mayo en la Ciudad de Buenos Aires brindaron consejos a funcionarios de otros países para operar en el mercado de cambios local y recomendaron vender dólares en el circuito informal.El papel que llegó a los funcionarios extranjeros incluía un cuadro con las cotizaciones del dólar oficial y del paralelo. El Banco Central dispuso el año pasado que los turistas extranjeros tienen la posibilidad de abrir una caja de ahorro bimonetaria en cualquier entidad financiera del país para depositar hasta US$ 5.000. El objetivo es que los extranjeros puedan vender los dólares al tipo de cambio financiero, hoy cerca de los $210 y lejos de los $123 de la cotización oficial minorista: según trascendió, hasta ahora nadie abrió una cuenta.Así esta la Argentina, donde el déficit público y la emisión monetaria para cubrir deuda y compromisos se presenta como la raíz de todos los males, entre ellos la inflación. Lo que nos lleva al debate sobre el rol del Estado, que se ha renovado mediante el rápido ascenso a primera división de la política del partido libertario, con Javier Milei como estandarte. El diputado oficialista Leandro Santoro admitió que la economía es un problema, pero consideró que la respuesta no es terminar con el Estado, sino pensar un Estado más eficiente. El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se sumó con una frase sensata y razonable todos quienes lo escuchaban en la Fundación Mediterránea. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, afirmó el mandatario.Postales de un país sin sentido. La discusión sobre el papel del Estado, el oficialismo dividido y con facciones enfrentadas a todo o nada y el diálogo cortado entre el Presidente y la Vicepresidenta. Y la ONU que recomienda a vender dólares en el mercado blue. Ni siquiera la sensación de estar al borde del precipicio genera una reacción en la clase política que busque, al menos, responder al elemental instituto de supervivencia.