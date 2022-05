“Nos unen los sueños de cara al futuro”

Se sabe que en el ambiente político/partidario una foto vale más que las palabras a la hora de dar a entender una situación sobre la que se especula o no se tienen certezas y cuando los protagonistas se prestan a quedar retratados dan un elocuente mensaje con claros destinatarios.



Todo esto sin descartar que la foto entre los dos rafaelinos que, por años, décadas, tal vez, ha sido compañeros de ruta en lo personal y en la función pública, no sea más que el recuerdo de un momento ameno y distendido tal como se observa los rostros de ambos



El texto con Corach acompaña la fotografía tal vez pueda arrojar alguna pista: “Con Castellano, compañero y amigo de toda la vida. Linda charla para ponernos al día y aprovechar para repasar el gran plan de inversiones que el gobierno provincial lleva adelante en Rafaela. Con Luis nos une una historia compartida, y también los sueños de cara al futuro.



Lo primero que puede deducirse es que Corach resalta, y no es para menos, la histórica inversión en obras que recibe Rafaela por la gestión del Gobierno del que forma parte y es una subliminal manera de recordar las postergaciones que la ciudad sufrió en administraciones anteriores cuando las autoridades eran de otro color político.



La cara de satisfacción de Castellano contrasta con la que se le veía cada vez tenía que estar frente a frente con algún ministro o secretario de gestiones anteriores cuando debía implorar por alguna obra que rara vez llegaba.



No hay duda que ambos se conocen mucho a tal punto que el Lord mayor confió a Corach la Jefatura de Gabinete cuando asumió el actual mandato y estaban en oficinas contiguas donde la puerta que comunicaba estaba siempre abierta en una muestra de la gran confianza entre ellos.



El llamado ineludible del Gobernador Perotti para que Corach lo acompañe en la Provincia fue un duro golpe para Castellano porque perdió su principal espada y un armador y componedor por excelencia de la política.



La capacidad de gestión del rafaelino lo ubicó primero en la Secretaría de Articulación de Políticas Públicas y rápidamente saltó a Ministro de Gestión Pública siendo una de las caras visibles de la Casa Gris.



Por eso mismo el párrafo donde habla de los “sueños del futuro” que comparten lleva irremediablemente a preguntar si dentro de esos sueños está el intento de (habrá que convencerlo?) un nuevo mandato del actual titular del Sillón de Giménez, postulación para la que no niega que lo entusiasma al ver que con tantas obras de infraestructura se están sentando las bases de la Rafaela de futuro, o como muchos otros creen, por el desgaste que genera la exigencia de esta ciudad con sus gobernantes no aspira a otro tipo de representación.



Como detalle jocoso vale señalar uno de los mensajes que recibió la publicación del ministro en su cuenta de Twitter y alguien con fina ironía denominó a Rafaela como la “Anillaco santafesina”, recordando a la tierra natal del ex Presidente Carlos Menem que recibió inversiones extravagantes.