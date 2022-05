Sostenido aumento de la matrícula en escuelas secundarias desde el 2005

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), que surgió como iniciativa del Gobierno local en diciembre de 1997, presentó un documento en el que sintetiza 15 años de la Encuesta a Estudiantes que finalizaron Estudios Medios. "Desde el año 2005 cuando se realizó la primera encuesta, hasta el 2019 se relevó un total de 13991 trayectorias estudiantiles en la totalidad de las escuelas secundarias. En el año 2005, se construyó una muestra de 777 estudiantes mientras que, en el año 2019, la muestra fue de 1175 estudiantes", subraya el reporte de 44 páginas que cuenta con un prólogo firmado por el intendente, Luis Castellano. "El aumento de la muestra da cuenta del crecimiento de la matrícula en las escuelas secundarias y de la oferta educativa en la ciudad", resalta.

"Una de las dimensiones abordadas en la encuesta es la intención de estudiantes de Rafaela de continuar los estudios en la educación superior (primer momento). El número de estudiantes fue variando y en aumento durante estos 15 años. En el 2005, había 670 estudiantes que manifestaron intención de continuar sus estudios y en el 2019, ese número aumentó proporcionalmente a 961 estudiantes. Este dato coincide con el aumento de personas encuestadas", expresa en sus conclusiones.

Asimismo, señala que "si bien el porcentaje de intención de continuar con los estudios superiores varía con el paso del tiempo, emerge un porcentaje de estudiantes que manifiestan intención de no continuar sus estudios superiores. En líneas generales, entre los principales motivos de los y las estudiantes que manifiestan intención de no continuar con los estudios superiores aparece como motivo, por un lado, una dimensión económica-productiva y de sostenimiento de la vida familiar. Es decir, prefieren o deben seguir trabajando. Por otro lado, aparecen decisiones vinculadas a continuar formándose en la educación no formal".

Ahora bien, si la intención de estudiar –del total de las personas encuestadas- se diferencian por sexo, se puede ver como durante estos 15 años las mujeres han manifestado mayor interés en continuar con sus estudios en comparación con los varones, consigna el ICEDeL, que nació con el objetivo de conocer y dimensionar las realidades y las principales problemáticas a abordar en la ciudad.

Con los años, no sólo se observa el aumento del número de estudiantes que manifiestan intención de estudiar (en 2019 eran 961 estudiantes) sino que también la intención de hacerlo en la ciudad (en 2019 eran 671 estudiantes). Si se compara el año 2005 (64,2%) con el 2019 (69,8%) se puede apreciar un incremento en la intención de estudiar en la ciudad en términos proporcionales.

Finalmente, el reporte remarca que "la ciudad lentamente se consolida como una opción para los y las estudiantes rafaelinos que tienen intenciones de continuar sus estudios". "Es posible leer este dato en articulación con la apertura de nuevas carreras de grado y tecnicaturas en las diferentes instituciones de educación superior 10 de la ciudad desde el 2006 hasta la actualidad", sostiene.

La Encuesta a Estudiantes que finalizaron Estudios Medios retoma una iniciativa de la Secretaría de Programación Económica de la década del 90, y articulando con la Secretaría de Educación. El objetivo es conocer las intenciones de formación en el nivel superior y expectativas laborales de las y los jóvenes rafaelinos para poder vincular la oferta educativa con las demandas del territorio, en especial las del sector productivo local.

En la Escuela municipal de Música “Remo Pignoni”, diferentes actores involucrados, se reunieron para la puesta en común de dicho estudio. Participaron del encuentro el director Ejecutivo de ICEDeL, Diego Peiretti; el delegado de Educación de la Región III, Gerardo Cardoni; el presidente del Concejo municipal, Germán Bottero; el concejal Juan Senn; representantes y autoridades de las diferentes casas de estudios locales; representantes de la Secretaría de Educación y de ICEDeL, entre otros.

Cabe recordar que el pasado 21 de abril, en ocasión del acto de apertura del Año Académico del Consejo Universitario Rafaelino, el intendente Castellano destacó que "sentimos un enorme orgullo por tener una verdadera ciudad universitaria con 7 casas de estudio y 84 carreras".



UNA JORNADA

DE REFLEXION

Al respecto, Diego Peiretti expresó: “El ICEDeL, desde hace 15 años, viene haciendo el relevamiento a estudiantes de nivel secundario. Allí se indaga sobre qué carrera tienen intenciones de seguir estudiando, cuáles son las ciudades que tienen intenciones de elegir para ir a estudiar, entre otros puntos. Un segundo momento que tiene esta encuesta es el seguimiento; un año después, se vuelve a encuestar a estos jóvenes para ver si las respuestas que habían dado en el marco de la intención realmente se cumplieron”. “A partir de allí se sacan un montón de reflexiones. Cumpliendo 15 años de este estudio, nos parecía que era un buen momento para hacer una reflexión y una puesta en común. Al tomar esta serie de 15 años y ver cómo fueron evolucionando estas variables, nos permite ver que cada vez es mayor la cantidad de alumnos de la ciudad de nivel secundario que siguen estudiando en Rafaela y que eligen estudiar en las casas de estudios de nuestra ciudad, entre otras cuestiones”; agregó Peiretti.

El funcionario concluyó que “en definitiva, se presentaron los resultados y se generó un lindo debate y espacio de reflexión con los directivos de las escuelas nivel medio y también con los directivos de las universidades y los institutos de nivel terciario. A partir de allí, salieron nuevos desafíos para adelante, nuevos estudios y análisis que nos han encomendado hacer desde el ICEDeL. Ha sido una jornada muy provechosa, analizando todo lo que es el entorno educativo de Rafaela”.



"UNA JORNADA PARA CELEBRAR"

Por su parte, Gerardo Cardoni, delegado de Educación de la Región III, compartió: “La jornada me pareció muy buena. Esto de poder tener datos nos permite poder tomar decisiones políticas, pedagógicas y administrativas que puedan mejorar el transcurso y las trayectorias de los estudiantes en ese paso de lo que es el nivel secundario al nivel superior o universitario”. “Una jornada muy buena y participativa. Creo que es algo que caracteriza al municipio local; esto de poder trabajar siempre abiertos, siempre predispuestos a escuchar qué tiene para decir el territorio y qué tienen para decir las personas que están implicadas en los diferentes procesos. En este caso, en lo que respecta a educación. Aquí estuvieron presentes directivos de escuelas secundarias, directivos de las casas de estudios superiores y de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, con quienes trabajamos siempre en conjunto. Una jornada para celebrar y para que sea un punto de partida hacia el mejoramiento de las encuestas del ICEDeL”; agregó Cardoni.



LA EXPERIENCIA DE

LAS CASAS DE ESTUDIO

Seguidamente, Oscar David, decano de la UTN FRRA, manifestó: “Es un estudio que está consolidado. Es muy importante que le den continuidad. Me parece fundamental tener información de los alumnos de la escuela secundaria y de su pensamiento; es algo que uno incentiva y apoya, por eso también estuvimos en esta reunión. Nos parece que construir esa información es muy importante. Respecto a la reunión la vi totalmente positiva, creo que además al escuchar los resultados, pudimos hacer aportes”. A su turno, Silvia Picard, vicedirectora de la Escuela Nº 505 “Mahatma Gandhi”, dijo: “Esta reunión me gustó. Sinceramente estuve presente en varias oportunidades cuando le hacían las encuestas a los chicos. Hoy pude corroborar si la intención de los chicos y chicas de seguir estudiando, se manifiesta o no después. También se pudo apreciar que hay mucha diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que apuestan a la capacitación y a seguir estudiando”.