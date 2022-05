Molineros ratifican rechazo al fideicomiso por el trigo

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, ratificó el rechazo de la entidad al fideicomiso del trigo que propone el Gobierno nacional, pero aclaró que las empresas pueden decidir libremente si desean participar del instrumento.

Cifarelli le comunicó la posición de la FAIM al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien convocó a la cadena industrial luego de que la entidad hiciera pública su negativa a formar parte del programa. "Le ratifiqué la esencia del comunicado. Nosotros rechazamos este fideicomiso producto de que hace 12 años tuvimos una situación similar y la pasamos muy mal. Y también porque creemos que hay otras herramientas efectivas", señaló el dirigente empresario en declaraciones a la prensa.

No obstante, a fin de tender un puente, Cifarelli indicó: "Atendiendo a todo el esfuerzo que está haciendo el Estado hemos liberado a las empresas para que decidan atender o no al fideicomiso". En el comunicado que provocó la convocatoria de Feletti, FAIM sostuvo que están "convencidos que este no es un instrumento que combata esta problemática".