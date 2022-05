Fiesta en Olivos: aceptan la oferta del Presidente para cerrar la causa

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó a favor de conceder la "conciliación" al presidente, Alberto Fernández, y a la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos.

El representante del Ministerio Público dio su aprobación a la oferta de reparación del daño formulada por la pareja presidencial, que consiste en el pago de 1,6 millones de pesos por parte de Alberto Fernández y de 1,4 por parte de Yáñez.

El Presidente estuvo representado por el abogado Fernando Sgro, en tanto que la primera dama, por Juan Pablo Fioribello. Los pagos deberán ser aplicados a instituciones hospitalarias dedicadas al combate contra el coronavirus y, una vez cumplidos los términos del acuerdo, tanto el mandatario como su pareja serán sobreseídos.

El acuerdo del fiscal es un paso indispensable para la resolución del expediente mediante uno de los mecanismos alternativos contemplados en el Código Procesal Penal.

Una vez que concuerdan la parte acusadora (en este caso, el fiscal) y la acusada, el juez sólo debe controlar que se hubieran respetado las garantías constitucionales y que no haya "arbitrariedad", para luego homologar el acuerdo. De tal forma, ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

El fiscal también admitió las propuestas del actor Fernando Consagra; de su pareja, Emmanuel López, y de Santiago Basavilbaso, todos amigos personales de Fabiola Yáñez.

Fuentes judiciales dijeron que cada uno de ellos se comprometió a pagar unos 250 mil pesos en concepto de reparación integral del daño causado por sus conductas.

Este lunes, se conoció que para abonar la cifra ofrecida, el Presidente evalúa sacar un crédito bancario o firmar un mutuo para hacer frente al pago en caso de ser homologado por el juez Mirabelli.



SIN AGENDA DESDE

EL REGRESO DE EUROPA

El presidente Alberto Fernández no desarrolló agenda oficial ayer en su primer día hábil tras la gira europea que concretó la semana pasada, mientras que hoy concurrirá a la audiencia de conciliación con Patricia Bullrich por el conflicto judicial entre ambos a raíz de la vacuna de Pfizer.

Este lunes el mandatario arribó a las 11 a la Casa Rosada sin que se informara su agenda. Luego salió de la sede gubernamental adonde regresó a las 15.40.

Fernández sí tiene agenda confirmada para este martes, cuando asistirá de manera presencial, acompañado por su abogado Gregorio Dalbón, a la audiencia que se desarrollará en los Tribunales de Talcahuano, desde las 12, donde está ubicado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Luis Sáenz.

Sucede que el presidente Alberto Fernández y la líder del PRO, Patricia Bullrich, fueron convocados personalmente a una audiencia de conciliación por los dichos de la dirigente macrista sobre supuestos pedidos de coima para aprobar el uso en el país de la vacuna Pfizer contra el Covid-19.

La ex ministra de Seguridad había dicho en medios de comunicación y redes sociales que el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, habría operado como intermediario para el pago de "retornos" a cambio de que el Gobierno nacional comprara de manera preferencial esa vacuna contra el Covid-19.

En caso de que Bullrich no se retracte, se abrirá a prueba el caso iniciado por demanda del Presidente por 100 millones de pesos, monto que Fernández ya anunció que sería donado.

El jueves, el jefe de Estado encabezará desde las 7.30 una reunión de Gabinete Nacional, mientras que luego visitará la provincia de San Juan, donde ya había estado en enero pasado, para recorrer la obra de un complejo viviendas para afectados por el terremoto de 2021 y presidir un acto de entrega de viviendas.