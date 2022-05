Ruralistas volvieron a rechazar el aumento de retenciones

Dirigentes de la Mesa de Enlace calificaron como una "provocación ideológica" por parte del Gobierno las versiones sobre un posible aumento de las retenciones a las exportaciones de cereales y reiteraron que son "ilegales e inconstitucionales".

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, afirmó que las versiones sobre ese posible aumento "tienen aristas de provocación y de ideología", y remarcó que las retenciones son "ilegales".

Chemes ratificó la posición del campo en referencia a que el 31 de diciembre pasado vencieron las facultades que tenía el Gobierno para modificar el esquema de las retenciones al no aprobarse la ley de presupuesto para este año, y que originó un planteo de los productores en la Justicia.

"En innumerables oportunidades hemos escuchado que continuamente el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, pide aumento de retenciones, que parecería ser que es la única medida económica que se le ocurre", indicó en declaraciones radiales.

El titular de CRA agregó que la actitud del funcionario "tiene aristas ideológicas y de provocación para generar un conflicto con un sector en lo cual se sabe muy bien que el kirchnerismo quiere confrontar".

Chemes aconsejó al Gobierno "tomar medidas y decisiones claras que generen previsibilidad y confianza, que son herramientas que necesita cualquier inversor".

"Con un Gobierno que toma el camino equivocado, con políticas dubitativas, y encima inmerso en un conflicto interno, donde un ministro dice una cosa y un secretario otra cosa, creo que estamos lejos de alcanzar un ámbito ideal para desarrollar nuestra actividad", añadió el dirigente de CRA.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo que Feletti "tiene que entender que las retenciones son inconstitucionales e ilegales y los problemas se solucionan con medidas que favorezcan la producción y la creación de puestos de trabajo".

"Deben dejar de apuntarle al sector agropecuario y tener una mirada recaudatoria para un Estado ineficiente", agregó Pino.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, afirmó que Feletti "no entiende cómo funciona la economía" y advirtió: "Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas".

"Desde Coninagro lo invitamos a recorrer un campo, a palpar nuestras economías regionales y a codearse con los productores, que vea cómo trabajan la tierra con las manos con callos y la incertidumbre de perderlo todo", agregó Iannizzotto en su cuenta de Twitter.