Pullaro: “La idea es pensar un Estado diferente junto a la sociedad civil”

El diputado provincial y presidente del Bloque UCR Evolución, Maximiliano Pullaro, encabezó ayer en Rafaela el 3er encuentro de Agenda Abierta, que convocó a referentes de la sociedad civil, organizaciones, dirigentes, presidentes comunales, concejales e intendentes de todo el departamento Castellanos.

En el encuentro, que se efectuó en Egos ubicado en avenida Podio al 1.200, estuvieron presentes el senador provincial y presidente de la UCR santafesina Felipe Michlig, la diputada nacional Victoria Tejeda, los diputados y diputadas provinciales Juan Cruz Cándido, Sergio Basile, Fabián Bastía, Jimena Senn y Marcelo González.

En el marco de una numerosa convocatoria, Pullaro señaló: “la verdad que estamos sorprendidos y contentos de que esta propuesta convoque gente y a partidarios también, dirigentes políticos y sociales, que es la idea justamente. Armar una agenda de trabajo que podamos ver las fortalezas y las debilidades de la región, como así también las potencialidades que hay, y a partir de eso debatir un programa y los problemas para transformarlos en políticas públicas que puedan resolver los diferentes temas que tiene cada una de las regiones de la provincia”.

“Esta la es la tercera reunión que estamos llevando adelante, las dos anteriores tuvieron una excelente convocatoria y gracias a todo el trabajo que hicieron los dirigentes de toda la región, esta reunión también. Y esto, la verdad que nos motiva seguir adelante, la participación de pensar un Estado diferente, pero fundamentalmente junto a la sociedad civil, porque acá hay tal vez diputados provinciales, presidentes comunales, pero además hay docentes de colegios primarios y secundarios, personal provincial, empresarios, industriales, trabajadores del campo que todos piensan en la región y en la potencialidad de la misma, y la verdad que eso está muy bueno”, resaltó el legislador.

Pullaro, explicó acerca de la puesta en marcha de Agenda Abierta y de lo que se genera en este espacio, que “según la región se sacan diferentes problemáticas y se trabaja en diferentes ejes, aquí son 6 ejes de trabajo que fundamentalmente primero apuntan a ver los problemas, pero después a trabajar en políticas públicas para que estas se las podamos proponer a la sociedad santafesina pero también al resto de los partidos políticos de la provincia de Santa Fe, que pretendemos construir un Frente santafesino para llegar a la casa gris el año que viene”.

Y agregó: “todo apunta a eso, a enfocar los problemas que tiene cada una de las regiones, ver cómo los vamos a abordar. Por supuesto en las grandes ciudades la principal problemática es la inseguridad y en eso trabajamos también, pero en el interior se tocan muchos temas productivos, relacionados al trabajo y también a la infraestructura que falta en las regiones y para el desarrollo”.



UNA CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL

“Esta es una construcción horizontal, acá vale lo mismo la opinión del que tiene 50 empleados y del vecino que ve que la realidad de su barrio empeoró en este último tiempo. Se terminó eso de que, nosotros tenemos recetas mágicas, acá participan todos y es lo más enriquecedor” afirmó el diputado radical, quien a su vez agradeció que se hayan acercado y dedicado tiempo a trabajar en un proyecto de futuro en materia de seguridad, educación, salud, producción, economía, empleo y la administración eficiente del Estado: “Santa Fe no tiene un problema de escasez de recursos, sino que es mala la administración. Queremos volver para tener un Estado eficiente, con una administración que permita crecer en calidad de vida”.



MICHILG APUESTA A UN GRAN FRENTE

El senador Felipe Michilg, al ser consultado acerca de cómo se trabaja para fortalecer dentro de JxC el radicalismo, manifestó: “Lo hemos comenzado hace 2 años y medio con un proceso de unidad en la Unión Cívica Radical que la hemos consolidado en esta última conducción partidaria que tengo el honor de presidir, pero con una premisa que es concluir con otros partidos políticos en un Frente electoral potente que nos permita llegar a gobernar la provincia de Santa Fe y así devolverles de alguna forma la ilusión, la esperanza a los santafesinos, con la idea de construir un mejor futuro para todos”.

“Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, no queremos un amontonamiento, pretendemos una confluencia con otro partido político que hoy en día estamos en la oposición pero en base a un acuerdo programático. Esta convocatoria es para trabajar en ese sentido, y también para después poder trabajar con equipos técnicos de otros partidos para tener un programa de gobierno que nos permita dar respuesta a los santafesinos, y que no sea un slogan vacío como hoy en día estamos padeciendo, que era “la paz y el orden”, entre otros, y vemos que eso está muy lejos de concretarse, así que estamos operando responsablemente”, enfatizó.