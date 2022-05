Durante una prolongada exposición en la Fundación Mediterránea, el gobernador, Juan Schiaretti, defendió ayer el Modelo de Gestión Córdoba, calificó a su administración de “progresista”, explicó detalladamente el plan de obra pública que lleva adelante y reivindicó como la fórmula adecuada que haya ”tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Ante unas 400 personas, en el almuerzo anual de la entidad, el mandatario provincial sostuvo que “el Estado tiene que mantener el equilibrio fiscal y los recursos para hacer frente a las necesidades sociales, además de cubrir las necesarias inversiones”. Destacó que “nosotros queremos un capitalismo de competencia y no un capitalismo de amigos”. Y aceptó que “uno puede tener desequilibrio fiscal alguna vez; lo que no puede es tener siempre desequilibrio fiscal”.

En otro pasaje de su alocución advirtió que “Córdoba sigue siendo la provincia que tiene la menor cantidad de empleados públicos por habitante de toda Argentina” y además “es la que consigue superávit teniendo una tasa de impuesto de ingresos brutos inferior al promedio, porque aquí los impuestos son más baratos que el promedio nacional”.

El gobernador afirmó que durante su administración “hemos encarado el mayor plan de obras públicas de la historia de la Provincia de Córdoba” y a continuación ofreció algunas cifras que lo certifican.

“Hasta hace dos años la inversión era de 5 mil millones de dólares y hoy es de 7.206 millones de dólares. Ya llegamos ejecutados o devengado como se llama en la exposición contable, 5.599, o sea un 78 por ciento del programa de obra pública provincial”, expresó Schiaretti. Precisó que la “parte más importante es la de obras viales” y mencionó desde la Circunvalación a las distintas autovías puntualizando que, en todos los casos , se trata de «infraestructura básica para aumentar la producción”.

En ese contexto, mencionó Schiaretti un capítulo no menor que es “la pavimentación de la red secundaria y terciaria que se realiza junto al sector productivo rural, con la Mesa de Enlace y a través de un consorcio único, que ha superado ya los 200 kilómetros de ejecución”.

Consideró igualmente una obra clave “a los Gasoductos Troncales que se complementan con las redes de gas y la conexión de las industrias, las empresas y los parques industriales que estamos homologando que fue una inversión de 955 millones de dólares, de la cual ya hemos ejecutado 894”.

Explicó sobre ese tema que “hicimos casi 3 mil kilómetros de gasoducto en un año y medio y lo hicimos después de que tuvimos que tumbar una licitación con financiamiento que había sido ganada por empresas chinas pero que el gobierno nacional anterior no nos autorizó”.

Pese a esa dificultad se formalizó un nuevo llamado en tiempo récord. “Por eso resulta difícil entender-subrayó Schiaretti- cómo el estado nacional hace seis años no consigue hacer ese gasoducto de 600 kilómetros que nos permitiría ahorrar a los argentinos 5 mil millones de dólares de la balanza comercial”.

“La verdad que son las cosas que uno dice son incomprensibles en Argentina”, dijo Schiaretti y agregó: “Se discute ideología, si lo hace un privado o el Estado. Para nosotros es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Cerró el tema de los gasoductos indicando que “eran una necesidad para el progreso y por eso se hicieron” y agregó que también se realizó una inversión millonaria para hacer cloacas, porque apenas si las tenía el 51 por ciento de la población y, se trataba de obras que tenían que hacer los municipios para los que es complicado conseguir financiación.

“En Córdoba, Río Cuarto y San Francisco se hicieron los trabajos necesarios financiados en un 70 por ciento por el estado nacional y 30 por ciento por la provincia”. También reivindicó lo que Córdoba está haciendo para apuntalar la salud pública tras la desaparición de alrededor de la mitad de las clínicas (privadas) en los últimos años. Precisó que el gobierno considera a la salud un derecho fundamental y se están invirtiendo 12.500 millones de pesos en el reequipamiento hospitalario.

A continuación señaló Schiaretti que cuando le preguntan de dónde surgen los recursos para encarar esas obras, contesta invariablemente “del ahorro corriente que ha tenido la Provincia después de atender todos los gastos y las inversiones sociales, lo que hace falta en salud y en educación”.

Según el gobernador “Córdoba hace obras fundamentalmente porque el 80 por ciento de lo que resulta en superávit fiscal por una administración austera, de pocos empleados públicos y una provincia que cobra los impuestos más baratos del país y los utiliza en el progreso de la provincia”.

También consignó que el crecimiento poblacional hizo que se planeara la construcción de escuelas –“las últimas que pusimos en marcha son 100 escuelas”– y volvió a defender las obras que se hacen para el progreso de la gente.

“Nosotros en el año 2019 teníamos nueve parques industriales homologados por la Provincia. En el año 2022 tenemos 40. Se han multiplicado por más de cuatro los parques industriales. Y este año se van a agregar 10 más. Vamos a terminar este año con 50 nuevos parques industriales. Y este es el resultado del gas natural y de los Gasoductos Troncales”, sostuvo.

El gobernador también destacó el Modelo de Gestión cordobés que significa "tener un Estado austero y saneado y que podamos confiar. Podemos trabajar juntos pese a que podamos pensar distinto. Junto a la industria con inversiones y junto al sector privado". "Estas son las características que tiene nuestra Córdoba y que quizás llaman la atención. Preferimos subsidiar el empleo y no el desempleo", indicó.

Por último, el gobernador destacó que otra característica de la provincia es "que queremos trabajar y que no nos discriminen". Insistió sobre la necesidad de un país federal: "Seguimos reclamando igualdad en los subsidios al transporte, la distribución de la energía eléctrica, agua y cloacas". "Queremos un país federal en serio, un país que deje de tener la mirada desde el Amba", concluyó Schiaretti.