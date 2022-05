El titular del INDEC Marco Lavagna brindó ayer detalles del Censo Nacional 2022, el amplio operativo que apunta a recolectar los datos de la población argentina. Según afirmó el funcionario en conferencia de prensa, el 40% de las viviendas optó por completar el Censo digital, es decir que alrededor de 18 millones de personas completaron el formulario por Internet.

El Censo Digital podrá completarse hasta mañana 18 de mayo a las 8, horario en el que se iniciará las recorridas de los censistas que portarán el formulario tradicional. Para evitar situaciones de peligrosidad, quienes estén a cargo de censar utilizarán una pechera distintiva en la que rezan las siglas del INDEC y una tarjetera con sus datos personales que podrán chequearse a través de un QR o del 0800-345-2022.

Las personas que hayan completado el formulario online deberán entregar el código generado a la persona que asiste al domicilio, en un trámite que se estima durará pocos minutos. En cambio, si se decide dar respuestas al censo tradicional, la demora calculada sobre una familia de cuatro personas es de alrededor 20 minutos.

A través del Decreto 42/2022, el Gobierno declaró feriado nacional el miércoles con el objetivo de garantizar que todas las personas estén en sus hogares para responder las preguntas del cuestionario censal. El Censo 2010, la última edición hecha en Argentina, reportó 40.117.096 habitantes y el operativo previsto para 2020 debió postergarse dos años por la pandemia de coronavirus.

Según el artículo 2 de la Ley 24.254, el día en que se realiza el censo quedan prohibidas actividades culturales, comerciales y deportivas hasta las 20 horas. Es decir, no habrá funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y, en general, toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. También estarán cerrados los restaurantes, bares, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y cualquier tipo de comercio de venta de artículos alimenticios y bebidas.

Entre las recomendaciones, Lavagna protagonizó un pedido insólito al reclamar que las personas guarden a sus perros dado que muchos censistas desconocidos deben enfrentarse a los animales que se encuentran al cuidado de los hogares.

"No solo queremos tener un censo robusto en términos de la calidad de la información, también queremos un censo que sea muy seguro", dijo Lavagna y añadió que "no se pide ningún dato en términos de ingresos, cuentas bancarias, entidad financiera ni nada de eso, así que tengan mucha precaución en este sentido de, justamente, recibir a los censistas que estén habilitados".

Sobre si los comerciantes que ya fueron censados pueden abrir sus comercios, el titular de Indec, dijo que "hay un deber y un derecho cívico de todos los que habitamos el suelo argentino, y podemos poner particularidades", y aclaró que no es el INDEC el que realice ese control.

"Sabemos que el feriado es un esfuerzo muy grande, que tiene impacto pero es una inversión que hace falta realizar para tener los datos y saber dónde queremos ir como país", expresó.

Consultado sobre si las personas que ya realizaron el censo digital no están en sus domicilios, pidió que "dejen el código y la cantidad de personas a algún vecino", porque aunque el organismo tiene el código "tardamos más en valorar la información".



CENSO A PERSONAS EN

SITUACIÓN DE CALLE

A su parte, el titular del INDEC aseguró que por primera vez en la historia el Estado hará un relevamiento con un protocolo sistematizado a las personas en situación de calle del país. El operativo iniciará el martes 17 de 18 a 2 de la mañana y será realizado por un equipo especializado.

Cabe destacar que desde el lunes 9 de mayo hasta el 17 de mayo se lleva a cabo el censo presencial anticipado en áreas rurales y viviendas colectivas de todo el país. El operativo está a cargo de las Direcciones Provinciales de Estadística de cada provincia junto al INDEC.

Los lugares que iniciaron con el relevamiento son viviendas, estancias, puestos y sitios donde viven las personas alejadas de las zonas urbanas. El trabajo es realizado por un censista que cuenta con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en caso de que necesite asistencia para ingresar en todo el territorio.



PARO DEL TRANSPORTE Y

LA MOVILIDAD DE CENSISTAS

El Gobierno dispuso que todas las personas designadas como censistas por el INDEC podrán circular este miércoles de forma gratuita en el transporte público de pasajeros.

A través de la Resolución 283/2022 del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, para que esa gratuidad sea efectiva, cada censista deberá presentar la credencial oficial del Censo 2022 al personal de las empresas operadoras del transporte ferroviario y automotor de todo el país.

En el interior del país, la Unión de Trabajadores de Transporte confirmó un paro de 72 horas que estaba previsto se inicie en el primer minuto de este martes y afectará la jornada del Censo en el interior del país ya que la protesta se extenderá hasta el jueves inclusive. Lavagna aseguró que espera que el conflicto se resuelva pero habrá que esperar a lo que suceda durante este martes. Durante la tarde del lunes, el Ministerio de Transporte intentó, sin suerte, desactivar la medida de fuerza que respalda un reclamo de aumento salarial de los choferes del interior que buscan cobrar lo mismo que los del AMBA.