"El juego clandestino opera con connivencia policial y política"

“Nuestra lucha siempre es contra la corrupción. Hace 4 años, junto a Lilita Carrió denunciamos un juego clandestino que no era tan clandestino, porque todos sabían dónde estaban y operaban, desde hace años. Pero nunca se denunciaba”, destacó la ex diputada nacional y referente de la CC ARI Santa Fe, Lucila Lehmann, quien cuando cumplía su labor en el Congreso dio cuenta de una organización destinada al levantamiento de apuestas y maniobras de juegos similares, todas dentro del plano de la clandestinidad.

“La corrupción mata. El juego clandestino no es solo esto. Significa una asociación ilícita que comete además varios y diferentes ilícitos que atentan contra la seguridad pública, como el lavado de dinero, usura, aprietes y narcotráfico. Competencia desleal con agencias oficiales que hacen las cosas bien, legales y que pagan sus impuestos, y un Estado que deja de recaudar lo que corresponde, que es dinero que ingresa a las arcas para ir adónde debería ir, educación, salud, entre otros. Es una red que opera con connivencia policial y política y que el hecho de que haya caído, implica un gran trabajo del fiscal Martínez, del MPA y un freno a bandas delictivas que operan con total impunidad y que tienen que ver con la gran inseguridad que vivimos en nuestra provincia”, expresó la ex diputada.

Lehmann se pronunció luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó la realización de un juicio oral y público a personas que se les atribuye la vinculación con asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación, la administración y la organización de sistemas de captación de juegos de azar sin la debida autorización -ver página 25-. En este marco, pedirá penas de entre 3 y 7 años y medio de prisión para 36 personas a las que se investiga por delitos vinculados al juego clandestino en el norte provincial.

La investigación Penal Preparatoria comenzó el 26 de noviembre de 2018, a raíz de la denuncia presentada por la propia Lehmann, quien mientras ejercía su labor como legisladora, advirtió sobre una organización destinada al levantamiento de apuestas clandestinas. Incluso, algunas contaban con habilitación para dicho rubro, pero también participaban de esas maniobras ilegales por la rentabilidad que les dejaba. La estructura estaba soportada por “banqueros”, que financiaban económicamente la actividad y se beneficiaban de los altos márgenes de rentabilidad.

Sobre los imputados, Lehmann aportó que “se les han incautado armas ilegales y elementos ilegales” y espera que “estos hechos se repliquen todos los días para terminar con una realidad que cada día se profundiza más, cómo es la violencia y el narcotráfico”.



SOBRE LA INVESTIGACIÓN

Ante las tareas investigativas realizadas, se reunieron suficientes elementos para confirmar que en la ciudad de Reconquista y zona de influencia del norte provincial, existen varias organizaciones clandestinas compuestas por un gran número de personas, entre jefes y miembros de esas estructuras criminales. De la investigación surgió que en la ciudad de Reconquista, operaban por lo menos 5 organizaciones delictivas dedicadas a estos delitos, con un cabecilla y varias personas que se encontraban vinculadas con ellos, incluso titulares de Agencias de Quinielas Oficiales, que servían como pantalla o bien para fondearse financieramente.

El fin de esta maniobra se concreta en la circunstancia que en la “jugada oficial” no es el cliente la persona que realmente apuesta en el sistema clandestino o apostador original, sino otra persona, generalmente un familiar, amigo o allegado del imputado, para que éste cobre del sistema oficial el premio sin que se efectuara el pago de la apuesta y con ese importe abonara todo o parte de los premios del sistema clandestino que él dirigía, descontando el valor de la apuesta ficticia realizada y causando perjuicio patrimonial al Estado.

“Lejos de resignarnos, decidimos dar la batalla y encabezar una denuncia penal que abrió las puertas a una investigación muy bien llevada por el Ministerio Público de la Acusación. Esperamos que los responsables de estas asociaciones ilícitas sean condenados y quien ejerza cualquier otro tipo de acción ilegal en nuestra provincia y en nuestro país, sea debidamente condenado”, concluyó la ex diputada.