Arde la interna docente

La interna en la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), el gremio de la docencia de la educación pública de esta provincia arde ante la inminente elección que se realizará en el mes de junio. El oficialismo quiere continuar al mando del sindicato, pero la histórica Sonia Alesso, actual secretaria general, no encabezará la lista, ya que apostarán a la “renovación” con un grupo que aporte “juventud y experiencia” de la mano del capitalino Rodrigo Alonso, actual delegado de la seccional Santa Fe. En la vereda de enfrente se encuentra el espacio liderado por el rosarino Gustavo Teres, donde dicen querer recuperar la “democracia sindical”.

La elección que se desarrollará el 15 de junio y que tendrá, según estiman fuentes del gremio, entre 45 mil y 50 mil personas habilitadas para participar, promete ser picante, según coinciden ambos frentes. La puja de poder y disputa que existe entre el oficialismo y la oposición no es nueva, pero en el último tiempo el conflicto fue escalando. Esta tensión se pudo observar a principios de 2021, cuando Alesso había dado por sentado públicamente que se iba a aceptar una propuesta salarial del gobierno, pero la mayoría de las bases la terminaron rechazando, lo que hizo acrecentar la interna.

A nivel geográfico, el gremio está fragmentado. El espacio oficialista Frente Trabajadorxs de la Educación domina en la provincia, pero en la departamental Rosario, de suma importancia por su cantidad de afiliados y afiliadas, ostenta el poder Gustavo Teres quien irá como candidato para la secretaría general provincial por la lista Por una AMSAFE más democrática.

La oposición calienta la previa y apunta a la Junta Electoral con una denuncia que agita el fantasma del fraude. Al mismo tiempo, chicanean al oficialismo y sostienen que la presentación de la lista provincial y 16 listas departamentales “ha generado mucha preocupación en los y las burócratas sindicales que están dispuestos y dispuestas a todo para seguir atornillados en sus sillones”, según indica un comunicado del Frente por una AMSAFE democrática. A su vez afirman que el oficialismo intentó impugnarles “seis o siete listas seccionales”, según le dijeron a Letra P.

En el oficialismo niegan cualquier intervención en contra de la lista opositora y afirman que la junta es un órgano elegido por las bases. “AMSAFE tiene una esencia que es la democracia y la defendemos, como defendemos que haya distintas posiciones”, le aseguró a este medio Rodrigo Alonso, candidato para comandar el sindicato a nivel provincial. Por otra parte, en la lista están esperanzados en ganar las elecciones y quieren hacerlo para “profundizar” el proyecto que vienen llevando a cabo. Contrarrestando críticas opositoras indican que las “grandes definiciones se toman en las asambleas”. “Queremos un gremio que no sea amigo de los gobiernos y que no esté más tiempos en los pasillos ministeriales que en las escuelas”, fue otro de los dardos que lanzó Teres, quien asegura que existe una connivencia política entre el oficialismo y Ejecutivo de turno; a la vez que habla de “vaciamiento sindical”. En la otra vereda, Alonso afirma que el vínculo con el gobierno “es el mismo que hay entre una patronal y los trabajadores, en donde los trabajadores exigimos”.