Se presentó la lista "4 de Abril" que tiene como candidato a Hugo Acuña

El próximo miércoles 15 de junio, los docentes públicos afiliados al gremio AMSAFE votarán en todo el territorio santafesino para elegir a los miembros de la Comisión Directiva del sindicato a nivel provincial que tiene como Secretaria General a Sonia Alesso en la actualidad, que en esta oportunidad no se postulará en las próximas elecciones. Pero al mismo tiempo, también los maestros y maestras de la provincia elegirán a los delegados de los 19 departamentos.

En lo que respecta al departamento Castellanos, hasta el momento se estarían presentando dos listas. Una será encabezada por Adrián Oesquer, el actual dirigente que ya lleva 3 años al frente del gremio local por la agrupación "Educación Popular", tras reemplazar a la saliente Gricelda Marcos.

Y la otra lista competidora lo tiene a Hugo Acuña, docente de la escuela Lisandro de la Torre, como candidato por la lista "4 de abril Castellanos" en referencia al movimiento que lleva el mismo nombre a nivel provincial, cuyo epicentro se ubica en Rosario, pero que además dirige los departamentos General López, Belgrano y Caseros. Esta será la cuarta vez que intentará llegar a la delegación de AMSAFE Castellanos.

Este lunes, el espacio que lidera Acuña a nivel local realizó su lanzamiento oficial en la esquina de Av. Santa Fe y Aarón Castellanos, donde dieron a conocer sus propuestas y perspectivas a los compañeros de loa ciudad y del departamento. También estuvieron presentes los representantes de la lista provincial liderada por Gustavo Teres, actual secretario de la Seccional AMSAFE Rosario y que encabeza la lista a nivel provincial "Frente por una AMSAFE democrática".

"Para nosotros es un orgullo estar apoyando una lista que ha sostenido siempre la lucha, los principios, la democracia sindical y la participación desde las escuelas. Acá están los compañeros que interpelaron al gobernador Perotti cuando éste los había abandonado, a los docentes de la provincia, en momentos difíciles cuando surgieron problemas salariales, etc. Nuestra mirada es que cuando vamos a una elección, se discute la vida interna del gremio. Uno puede poner en el debe y en el haber las cosas que pasan. Y en esta vida interna del gremio nos encontramos que cada vez está más cerca de los pasillos del gobierno y también cada vez más alejada de los pasillos de las escuelas. Nosotros queremos recuperar y reconstruir nuestra organización sindical desde las escuelas, que los compañeros vuelvan a creer. Estamos en un momento difícil y hay una crisis educativa fenomenal. Dentro de esa crisis, una de las situaciones de mayor riesgo tiene que ver con el salario. Todos han discutido un número la semana pasada, 6%, y esa es la inflación. Estamos en una carrera inflacionaria donde claramente ha superado los acuerdos paritarios. Los precios van por el ascensor y los salarios por las escalares, por eso, nosotros siempre hemos pregonado una cláusula de ajuste automático, ya que estamos perdiendo un fuerte poder adquisitivo. Vemos también que siguen faltando cargos, hubo un proceso de destitularización, hay problemas edilicios y muchas escuelas de la provincia carecen de los servicios mínimos, como el gas, agua y electricidad, y obras inconclusas. Por eso venimos a recuperar esa tradición de participación, de lucha, donde los docentes sean sujeto y no objeto de la decisión de 4 o 5 personas en la comisión directiva provincial. La vida democrática en la delegación Castellanos se ha empobrecido en los últimos tiempos, y por eso plantemos también un cambio, una renovación", remarcó Terés.

Posteriormente, Acuña agregó que "esa magra propuesta salarial que tuvo el gobierno y que fue aceptada por mil votos a nivel provincial, este departamento sostuvo el rechazo rotundo. Venimos sosteniendo la bandera histórica de la democracia en Santa Fe, que son la participación y la independencia respecto a los gobiernos de turno. En la asamblea, la gente no estaba enojada solamente con el gobierno, sino también con las conducciones departamentales provinciales respecto a su pasividad. Todo el tiempo el gobierno fue manejando los tiempos y nosotros planteamos que debemos ir a paritaria con un pliego votado por la docencia. Necesitamos realizar asambleas más seguidas, no solamente una o dos al año. Además, este departamento se dijo que es independiente de la comisión directiva central y hoy lo único que hacen es traer los comunicados provinciales. No se recorren las escuelas, y hay mucho hartazgo y enojo, porque cada docente está sólo en el aula. Y eso se ve en los alumnos también, que llegan cada vez con menos contenidos educativos. En nuestra ciudad, las escuelas se sostienen gracias a las cooperadoras, ya que tenemos privatizado el sistema educativo, y estamos atravesando una desorganización planificada, porque no les interesa la educación pública. Estamos orgullosos de poder armar esta lista autogestionada con lo difícil que es, desde las aulas, desde las escuelas, desde los barrios, desde la realidad, porque los docentes no llegamos a fin de mes".



LA LISTA COMPLETA

La lista departamental "4 de Abril Castellanos" para las elecciones del 15 de junio de 2022 está conformada de la siguiente manera: Hugo Acuña (delegado seccional), Lucila Stratta (del. secc. adjunto 1º); Alejandra Manavela (del. secc. adjunto 2º); Alejandra Cappelletti (secretaria administrativa); Sandra Villarroel (secretaria gremial); Rosana Mándola (secretaria de prensa); Vanina Monetti (secretaria de cultura); Mariela Carabajal (secretaria de hacienda); Romina Berdugo (secretaria de asuntos sociales); Silvina Marconetto (secretaria de nivel inicial); Daniela Sosa (secretaria de nivel primario); Daniel Martínez (secretario de nivel medio y técnico); Maria Laura Azzarini (secretaria de nivel superior) y Pamela Burgos (secretaria de modalidad especial).



SONIA ALESSO NO

SERÁ CANDIDATA

La dirigente sindical Sonia Alesso no volverá a ser candidata a Secretaria General de Amsafe. La decisión se conoció al momento de la oficialización de la lista Frente Trabajadores por la Educación, que encabezará Rodrigo Alonso, representante del Departamento La Capital. El próximo 15 de junio, los y las docentes de Amsafe irán a las urnas para elegir sus autoridades. En ese contexto, el pasado martes 26 de abril se oficializó la lista Frente Trabajadores que ya no tendrá a Alesso como candidata a Secretaria General. "La democracia sindical es protagonista en Amsafe", escribió la dirigente en su cuenta de Facebook y materializó la decisión de no volver a competir por la conducción de los maestros públicos. La lista de este Frente está encabezada por el profesor Rodrigo Alonso y las profesoras Susana Ludmer y Patricia Hernández.