Paro de 72 horas de micros de corta y media distancia

Al fracasar las negociaciones de última hora y ante la falta de acuerdo salarial en la audiencia, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó ayer por la tarde el paro de colectivos de corta y media distancia en todo el país por 72 horas. La medida de fuerza, que comenzará este martes a las 0 horas, afecta en esta región al servicio de colectivos que conecta Rafaela con Ceres, Rosario, Santa Fe, Sunchales o Esperanza, entre otras localidades.

El lunes pasado el gremio informó que acataría la prórroga de la conciliación que había vencido ese mismo día, dispuesta por el Ministerio de Trabajo el último 26 de abril, en ocasión de una medida de fuerza que mantuvo sin servicio al país por alrededor de 12 horas.

Finalmente, tras la audiencia de este lunes por la tarde, no hubo acuerdo y se confirmó el paro. "Recién finaliza la audiencia y confirmamos la medida de fuerza por 72 horas a partir de las 0 de este martes, debido al no acuerdo paritario", señalaron fuentes del gremio.

Cabe aclarar que la medida de fuerza no afecta al transporte urbano de pasajeros de Rafaela, que es de competencia municipal.

En un comunicado, la UTA informó "a todos los trabajadores del transporte público de pasajeros y a la población en general, que en el marco de las negociaciones salariales llevadas a cabo con la Cámara FATAP, venimos a ratificar que para el caso de sostenerse la postura empresaria sin una respuesta que garantice un acuerdo en respeto de la dignidad en los ingresos del trabajador, iniciaremos un paro por 72 hs., que afectará los servicios en todo el interior del país".

"Reclamamos el compromiso tanto del sector patronal como de las autoridades nacionales para llevar a buen término una negociación que no se puede seguir postergando", concluye.

La semana pasada, al acatar la conciliación obligatoria, el gremio había dejado en claro que "de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca". Y así será a partir de hoy y hasta el jueves inclusive. De esta manera, la estación terminal de colectivos de Rafaela reducirá su actividad durante el paro, y solo ingresarán los micros de larga distancia.