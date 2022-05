La muerte, incomprensible

La maldad, la crueldad, la violencia y la muerte siempre existieron pero nunca es fácil asimilar las dolorosas consecuencias que suelen acarrear. Las guerras atraviesan toda la historia de la humanidad, pero ver a través de las modernas tecnologías de la comunicación su impacto en vivo y en directo en los civiles e incluso en los propios soldados de carne y hueso requiere valentía. Observar ciudades destruidas y reducidas a escombros mientras hombres, mujeres y niños muertos o vivos pero sin la vida que tenían genera una angustia difícil de soportar.Los combates o los ataques del invasor ruso parecen lejanos, pero el celular, la computadora o la tele nos acercan esas imágenes todo el tiempo en la era de las comunicaciones. Pero no debemos naturalizar a la guerra y el drama humanitario que genera.Así como hay millones de personas que apuestan a la esperanza, a la solidaridad, a la vida, también están quienes sin ningún tipo de autocensura moral y ética disparan sus armas decididos a matar, a dañar. A veces pareciera que la vida no vale nada. La violencia terrorista por motivos religiosos se ubica en esta misma perspectiva.En Rosario un centenar de personas murieron por la violencia vinculada a las bandas narcocriminales sin que hasta ahora se adviertan decididas acciones de los gobiernos para detener esa ola de muertes. Hay reuniones, hay reclamos, hay anuncios pero aún no se aprecian medidas concretas.Y el mundo volvió a conmoverse el fin de semana con una nueva matanza ocurrida en Estados Unidos, cuando un joven de 18 años identificado como Payton Gendron abrió fuego en un supermercado de Búfalo causando la muerte a diez personas en su mayoría afrodescendientes. Provisto de un rifle de asalto y otras dos armas y de equipamiento militar, incluidos chaleco antibalas y un casco con una cámara incorporada para transmitir en directo su acción, escogió un supermercado de la cadena Tops, ubicado en un barrio de clase baja y población mayoritariamente afroamericana, en las antípodas del homogéneo condado blanco en el que el asesino vivía con sus padres y hermanos. La plataforma de vídeo Twitch, que pertenece a Amazon, cortó la retransmisión del tiroteo a los dos minutos de iniciarse. Mostraba los prolegómenos del horror: la llegada de Gendron en coche al lugar, el aparcamiento y sus pasos decididos hacia la primera víctima, una mujer en camiseta de tirantes y bermudas que salía del establecimiento. Cuatro de los muertos cayeron en el parking. El resto, dentro.Gendron, un supremacista blanco, aparenta ser un lobo solitario, trastornado por el odio, capaz de escribir 180 páginas detallando su plan para matar al mayor número de negros en la ciudad con más porcentaje de población afroamericana de su Estado. La radicalización de asesino dio un paso adelante en mayo de 2020, cuando, por el aburrimiento de la pandemia, empezó a frecuentar foros como 4chan, en el que conoció la teoría conspirativa del gran reemplazo o sustitución, según la cual los blancos corren el riesgo de ser sustituidos por población de otras razas. Según relata en un manifiesto de 180 páginas que colgó en internet, cuyos detalles han sido divulgados por el diario The New York Times, se preparó para el ataque de Búfalo durante años, comprando municiones y equipamiento a la vez que practicaba tiro con frecuencia. En enero, el plan germinó y ahora en mayo lo ejecutó.El dato que impacta es su decisión de transmitir todo el tiroteo en sus redes sociales. El FBI informó que investiga la matanza como un crimen de odio y un caso de violencia de extremismo racista. La acusación de homicidio en primer grado (con premeditación y alevosía) puede costarle la cadena perpetua, ya que en el Estado de Nueva York no existe la pena de muerte.Una revisión del mundo y sus conflictos nos interpela fuertemente. ¿Por qué hemos llegado a este estado de barbarie?