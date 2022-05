El Concejo despachó varios proyectos

El jueves tendrán tratamiento en el recinto: un pedido de informes de Mársico sobre el programa “Vuelvo Virtual” al Ministerio de Educación de la provincia, que generó controversia y tendrá un nuevo y tenso capítulo en la sesión; una Ordenanza que autoriza al Ejecutivo a la compra directa de combustible; tres Declaraciones de Interés Municipal (carrera del TC y el 69º Campeonato Nacional de Vuelo que organiza el Club de Planeadores de Rafaela). Sobre tablas, se apoyará a la Semana del Parto Humanizado

El Abordaje de un proyecto de Resolución del concejal del PDP solicitando al Ministerio de Educación información sobre la fecha en la que se tiene programado comenzar a implementar el programa "Vuelvo Virtual", fue el primero de los temas en los que el edil y sus pares oficialistas intercambiaron algunas apreciaciones subidas de tono.

En los considerandos de la iniciativa se indica que “Vuelvo Virtual” constituye una innovadora propuesta con el cursado (el 89%) de manera no presencial y virtual mediante una computadora, a través de una plataforma educativa.

Con preocupación, Mársico apuntó que “personas interesadas en ingresar al programa se han dirigido a la Regional de Educación con sede en nuestra ciudad con el fin de informarse y proceder a inscribirse; pero se les indicó un e-mail y también un teléfono perteneciente al EEMPA N° 1330, con sede en Rosario. Y en ese establecimiento se les comunicó que las inscripciones serán publicadas en las redes sociales de la escuela”.

“Estamos en mayo y quienes quieren acceder no pueden hacerlo. No hay novedades y lo adecuado sería hacerlo de forma masiva y no todos son usuarios de redes sociales. Quién se va a enterar acá en Rafaela, salvo los que fueron a averiguar, cuando se inicia el programa”.

Soltermam contestó que los interesados deben recurrir a la Secretaría de Educación municipal en busca de información, pero el edil del Frente Progresista replicó. “que no comparte la municipalización de la Educación y no debe ser así porque estamos hablando de un programa de la provincia”.



ESTOCADAS QUE

VAN Y VIENEN

Y aprovechó para denunciar que en el programa Vuelvo a Estudiar “han dejado a todos los coordinadores sin trabajo porque delegaron en las municipalidades la responsabilidad de salir a buscar la gente cuando ya había coordinadores que estaban preparados. Este programa estaba armado para que municipalidad y provincia trabajen de forma complementaria y el ministerio le derivó todo a la municipalidad que no cuenta con la gente.

En ese momento, intervino el Justicialista Juan Senn y disparó ¿Lisandro, sabés qué es lo preocupante del Vuelvo Virtual? Lo que hizo tu Gobierno. ¿Sabés que hay una investigación interna abierta por el concurso y todos los cargos? Hubo irregularidades en tu gobierno con personas que no cumplieron con el escalafón y fueron designadas, que ocupaban cargos, que no tenían títulos. En eso derivó y hoy el Gobierno provincial no puede avanzar en una política pública tan importante como esta. Háganse cargo.

Mársico no se amilanó y respondió: “voy a averiguar para el jueves porque vos a veces tiras bastante fruta y yo al no tener la data en ese momento no te digo nada. De todas maneras, quiero recordarte que van dos años y pico de gobierno y siguen todavía con ese problema y esto es un problema que no lo pudieron solucionar. Descentralizan, pero no bajan la plata".

“Cómo muchos otros que dejaron ustedes”, le apuntó Senn.

En este contexto el jueves se espera una jornada legislativa para alquilar balcones porque el peronista prometió llevar un arsenal de pruebas para respaldar sus dichos y el demócrata progresista también sostuvo que irá pertrechado.



PROYECTO DE SENN

Mediante una Resolución del bloque oficialista se declaró “de interés municipal'' la 6ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se desarrollará en el Autódromo ciudad de Rafaela en instalaciones del Club Atlético de Rafaela los días 28 y 29 de mayo de este año.

Entre los considerandos se menciona que en el marco de esta carrera se llevará adelante la denominada "Semana del automovilismo" incluyendo una serie de eventos relacionados con esta actividad para revivir la historia y tradición automovilística de nuestra ciudad”.

Además porque se sabe de “la importancia que tiene el automovilismo no solo a nivel histórico sino también comercial, hotelero y gastronómico”.

Senn, autor de la propuesta, argumentó que “en línea con el reconocimiento de la semana pasada a Víctor Fux, que tanto ha hecho por el automovilismo en la ciudad.

Algo que nos faltó poner en la fundamentación, y que se puede agregar, es que la carrera se va a denominar Ero Francisco Borgogno, en homenaje a su trayectoria y aporte al automovilismo.

La aprobación y entrega de la Declaración se realizará en la sesión de pasado mañana.



COMPRA DIRECTA

Y PLANEADORES

Por consenso, el Cuerpo legislativo autorizará en la sesión de pasado mañana la prórroga “a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2024, para que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda efectuar la compra directa de combustibles, de conformidad a lo establecido por el artículo 11º de la Ley Orgánica Municipalidades Nº 2.756, con obligación de remitir información detallada del Combustible adquirido al Concejo Municipal".

A su vez, "declarará de Interés Municipal el 69º Campeonato Nacional de Clases Combinada Rafaela 2022 a desarrollarse en las instalaciones del Club de Planeadores de Rafaela desde el día 28 de noviembre al 09 de diciembre del corriente año”.



QUEDARON EN COMISIÓN

El proyecto de Ordenanza de los concejales del Bloque Juntos por el Cambio (JxC) para prohibir “girar a la izquierda para salir de una avenida o bulevar de doble sentido de circulación a excepción de las intersecciones que estén dotadas de semáforos con habilitación lumínica de giro u otro dispositivo de seguridad aprobado por el Departamento de Ingeniería de Tránsito o el que lo reemplace en el futuro. Se prohíbe también el giro en "U" destinado a tomar el sentido opuesto de marcha en la misma avenida o bulevar" tuvo algunas objeciones del oficialismo, que pasaron por nudos viales puntuales, pero quedó el compromiso de iniciar una ronda de consultas para definirlo mejor. A tal efecto se le solicitará a la Secretaría de Gobierno que defina los funcionarios que concurrirán al Concejo a dar sus puntos de vista.

Viotti, autor del proyecto, argumentó que el Código Municipal de Tránsito de Rafaela, en su artículo 37, en el subtítulo “d” - Vías semaforizadas- establece que está prohibido el giro a la izquierda en las doble manos” en las vías semaforizadas el giro a la izquierda” y se preguntó ¿qué se entiende por una vías semaforizada? ¿Si en una vía de 3 kilómetros hay un solo semáforo se considera que está toda semaforizada o solo lo está esa esquina?”

“En realidad -continuó el radical-, en la ciudad, salvo algunas excepciones, no tenemos prohibido el giro a la izquierda, solo un tramo de bulevar Roca, otro de Fanti y algunos otros lugares donde está prohibido el giro en “U”, pero como regla general está permitido en la ciudad”.

De todas maneras, dejó en claro: “no decimos que con esto vamos a solucionar los problemas de tránsito, pero es un comienzo para ordenarlo y luego habrá que acompañar con otras medidas”.

“Tampoco pretendemos darle despacho de manera inmediata sino que primero queremos escuchar la voz formal de las áreas de tránsito”, cerró Viotti.

Otra iniciativa que se postergó es el proyecto de Declaración, presentado de manera conjunta entre los concejales Leonardo Viotti, de Juntos por el Cambio, y Lisandro Mársico, del Frente Progresista Cívico y Social, para declarar Lisandro Mársico presentan para “reconocer y destacar al Sr. Emilio José "Mito" Grande por su labor y trayectoria en el periodismo”. La iniciativa goza de pleno consenso en los ediles pero fue dejado en Comisión para ser despachado la semana próxima y aprobado en la sesión siguiente para que no se superponga con la Declaración de interés de la próxima carrera en el Autódromo.



MÁS CRUCES Y ENOJO

Los entredichos iban a continuar con el proyecto de Ordenanza de Mársico que ordena al DEM “instalar, de manera progresiva, dispositivos sonoros para personas invidentes en la totalidad de los semáforos de la ciudad de Rafaela, a los fines de que su tránsito sea con mayor autonomía y seguridad”.

La propuesta hizo ruido en el oficialismo, pero también en algunos miembros de la oposición.

"Este es un pedido que nos hizo la gente de ALPI a la arquitecta Carla Boidi y fue planteado por personas que sufren de ceguera completa o parcial. Obviamente, lo he conversado con gente que está en el tema y no tengo problema si este proyecto va a la Comisión Asesora de la Discapacidad y se lo analiza, pero sería bueno que salga en algún momento”, planteó Mársico.

Sagardoy estaba esperando su oportunidad y con fastidio soltó: “trabajo en la Comisión y ALPI jamás planteó algo como lo que traes. Te aclaro que esto no es contra vos (por Mársico), pero considero que es una falta de respeto a la Comisión donde todo se analiza y discute. Reitero, me parece una falta de respeto que siendo parte de la Comisión, ALPI no lo plantee donde corresponde.. Dentro de la Comisión está la escuela para discapacitados visuales, que de ahí tendría que haber salido esto".

Por su parte, Racca cuestionó que el proyecto “hable de la totalidad de los semáforos y le dijo a su impulsor: “nombrame una ciudad del mundo que tenga todos los semáforos con dispositivo sonoro”.

De igual forma, el médico sostuvo que “no se contempla la seguridad de los usuarios porque al ser un dispositivo auditivo en los lugares con alta circulación vehicular no sería audible”.

Mársico no se la dejó pasar y le recordó “que uno de los pocos dispositivos que está instalado es en una de las esquinas de mayor circulación con un nivel de ruido muy alto y se escucha”.

Pero el peronista echó mano a una ordenanza de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, “de donde -ironizó- estaba sacado el proyecto de Mársico, y le leyó parte del veto que proponía la incorporación en todos los semáforos".



SIN RESPUESTA

Bottero informó que no tuvieron respuesta del Ejecutivo respecto de la situación planteada con el Jardín Basso con vecinos y vecinal que piden su municipalización. "Tenemos pedido desde hace 15 reuniones con las áreas involucradas, vía Jefatura de Gabinete, no nos han contestado, insistí con Marcelo Lombardo y diría que esperemos unos días más y vemos cómo seguimos en virtud de la falta de una explicación oficial".