El gran momento de González

El Car Show Santafesino tuvo su tercer capítulo este fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná con atractivos espectáculos. Para destacar, un nuevo triunfo del rafaelino Nicolás González en el TC 4000 que lo consolida en la punta del campeonato.

Cabe destacar que Nico largó la final desde la novena posición y rápidamente se ubicó tercero. En la segunda parte de la final, los 3 punteros se juntaron y comenzó una ardua disputa. Primero Marconi pudo superar a Perassi, aunque en la vuelta siguiente el de Felicia recuperó el liderazgo y Marconi caía al tercer lugar, ya que González aprovechaba la situación para avanzar.

Finalmente, y a falta de dos giros, González realizó una muy buena maniobra de superación con el Ford Falcon, doblegando a Perassi y llegando primero que nadie a la bandera a cuadros, para obtener su tercer triunfo en tres carreras disputadas. En pista fue segundo Mauro Perassi, aunque luego fue recargado por no respetar el circuito original, cayendo al tercer puesto y cediéndole la posición de escolta a Juan Pablo Marconi.

Clasificación final: 1) Nicolás González en 18m 47s 280/1000; 2) Juan P. Marconi a 1s074; 3) Mauro Perassi; 4) Danilo D'Angelo; 5) Brian Perino; 6) Héctor Fain; 7) Juan P. Masello; 8) Darío Necochea; 9) Fabio Canciani y 10) Fernando Terre.



MAINERO GANÓ EN FIAT 600

El rafaelino Fabián Mainero se impuso en la competencia final de los pilotos invitados para la categoría Fiat 600TS. Luego de un electrizante comienzo, con ardua lucha por la punta, Mainero llegó al último giro batallando con Nicolás Perren por la victoria, aunque el ex campeón se retrasó en la vuelta final y le dejó el camino libre para que pueda festejar a bordo de la unidad de Federico Mansilla.

Detrás de Mainero se ubicó Eduardo Bertone, que compartió auto con el debutante Daniel Salas, en tanto que otro rafaelino, Germán Borgnino, compañero de Ezequiel Trulié, fue el tercero, más allá de un recargo de 5 segundos por falsa largada.

Cabe recordar que el sábado se había disputado la final para pilotos titulares, con triunfo del también rafaelino Agusthín Ghiotti, segundo de la temporada. El debutante Daniel Salas terminó en la posición de escolta, en tanto que Federico Mansilla completó el podio.



DEMÁS CATEGORÍAS

Gastón Giordano fue el vencedor en Turismo Fiat Clase 1. Segundo fue Manuel Macarro y tercero Daniel Mendoza.

En cuanto a la Clase 2 1.600, fue ganador el jujeño Matías Clapier, a bordo de un Fiat Uno Way, escoltado por el experimentado Pablo Ortega, mientras que el rosarino Felipe Granata completó el podio.

En el TS Clase 3 Fernando Vallero logró quedarse con el triunfo. Fue segundo el de Chabás, Adrián Castagnani, en tanto que el porteño Nahuel Della Santina culminó en el tercer lugar.

Finalmente, en la Fórmula 3 Santafesina el campeón, Ignacio Fain, se impuso con contundencia. Lo escoltó el reaparecido Gaspar Chansard, mientras que tercero culminó el sanjorgense Tomás Fernández.