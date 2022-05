Recomendaciones ante suba de casos de gripe y COVID-19 

La relajación en los cuidados luego de dos años de cumplimiento de protocolos, hizo que en las últimas semanas se incrementaran los servicios de telemedicina y visitas médicas a domicilio, sobre todo para tratar a pacientes pediátricos.

La transmisión de la influenza se da en todas las edades, pero este año son los niños los que están más expuestos y esto está relacionado al retorno de la prespecialidad plena en las escuelas que hizo que muchas de las patologías propias del invierno se mezclaran con el covid19 y otras cuestiones que empezaron a aparecer, como por ejemplo la infección denominada "pie, mano, boca".

AGUDIZACION DE UN CUADRO

Durante el período invernal las personas que sufren de asma o padecen una bronquitis crónica, pueden agudizar su cuadro con otras patologías como las neumonías y las bronquitis agudas, que los especialistas proyectan que van a aumentar este año no solamente a nivel de niños, sino también de adultos y adultos mayores.

El incremento de los casos gripales y otros cuadros trae aparejado también una gran cantidad de video consultas y visitas domiciliarias que están asociadas al hecho de que durante el periodo más álgido de la pandemia del covid19 la figura del médico de cabecera perdió relevancia.

Y el temor a salir de casa, de trasladarse hacia un consultorio u Hospital, hizo que las familias prefieran la telemedicina para una primera consulta.

En muchos casos los médicos se encuentran con familias que tienen niños que no están vacunados. Es por esto que el ministerio de Salud de la Nación, además de continuar con el plan de inmunización contra el covid19 y adelantar la vacunación antigripal remarca la importancia de completar los calendarios de vacunas, de niños y adultos.

LA PANDEMIA NO TERMINO

Si bien en su último informe la OMS afirmó que mundialmente habían identificado unos 3,5 millones de casos nuevos y más de 25.000 muertes, lo que suponía descensos del 12% y el 25%, respectivamente, también indicó que se produjo un aumento de infecciones en más de 50 países entre África y América.

En algunos distritos de los Estados Unidos han retomado el uso del barbijo, y en otros también lo recomiendan incluso cuando faltan pocas semanas para que concluya el año escolar.

En nuestro país desde el 17 de abril, fecha en que los partes emitidos por el ministerio de Salud de la Nación comenzaron a difundirse cada siete días, el número de nuevos contagios pasó de 8.387 a 11.307 en el segundo reporte. La cifra se elevó a 11.443 el domingo 1 de mayo y el domingo 8, cuando se relevaron los casos detectados durante la pasada semana, arrojó 17.646.

INCREMENTO DEL 110 POR CIENTO

Esto significa que, en las últimas tres semanas, los nuevos contagios de coronavirus se incrementaron en un 110%.

Los especialistas afirman que era esperable este repunte de contagios ya que la variante Ómicron, y principalmente BA.2 que predominan en la Argentina, son variantes de una mayor transmisibilidad.

Además, sostienen que el pensamiento generalizado entre la población es que al tener alguna dosis de la vacuna ya no hay riesgo y en consecuencia no se ventilan los ambientes y no se utiliza el barbijo aun estando en espacios cerrados con otras personas, lo cual incrementa el riesgo de infección.

Sobre las medidas de prevención para evitar cuadros gripales e infecciones por COVID-19 el doctor Alberto Davidovich, director médico de Emerger, remarca la importancia de la inmunización, y al respecto asegura que "la vacunación disminuye las hospitalizaciones, las complicaciones y la mortalidad en el personal de salud, embarazadas y puérperas, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 años a 64 años que puedan tener factores de riesgo y mayores de 65 años".

RECOMENDACIONES

Además, desde Emerger -empresa de servicios de salud- se recomienda:

* lavado de manos constante.

* Utilizar el pliegue del codo para toser y estornudar.

* Ventilar los ambientes.

* No compartir vasos ni cubiertos.

* Lavar superficies con agua y detergente, jabón o alcohol al 70%.

* En caso de presentar un cuadro gripal permanecer en el domicilio hasta el alta médica.

