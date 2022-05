En la zona mandan Ataliva y Santa Clara

Mientras tanto, este domingo se completó la 5ta fecha de la Primera B liguista, donde Independiente de Ataliva igualó 1 a 1 en Roca y quedó como único puntero de la Zona Norte, mientras que en la Zona Sur, el líder Sportivo Santa Clara también empató 1 a 1 como local ante Atlético Esmeralda. En tanto, en los adelantos, el viernes Independiente San Cristóbal goleó 3 a 0 en Egusquiza y en Villa San José fue victoria de Juventud Unida 2 a 0 ante Zenón Pereyra. Los resultados que se registraron ayer fueron los siguientes:



ZONA NORTE

Moreno de Lehmann 4 vs. Tiro Federal de Moisés Ville 1; Sportivo Roca 1 vs. Independiente de Ataliva 1; Belgrano de San Antonio 1 vs. Argentino de Humberto 3 y San Isidro de Egusquiza 0 - Independiente San Cristóbal 3. Libre: Deportivo Bella Italia.

Posiciones Zona Norte: Independiente de Ataliva 11 puntos; Independiente San Cristóbal y Sp. Roca 10; Moreno, Belgrano y Bella Italia 9; Humberto 6; Moisés Ville 4 y San Isidro 0.



ZONA SUR

Defensores de Frontera 0 vs. La Hidráulica 1; Libertad de Estación Clucellas 0 vs. Deportivo Susana 3; San Martín de Angélica 4 vs. Deportivo Josefina 2; Sportivo Santa Clara 1 vs. Atlético Esmeralda 1 y Juventud Unida (VSJ) 2 vs. Zenón Pereyra FBC 0.

Posiciones Zona Sur: Santa Clara 16 puntos; La Hidráulica, Libertad EC y Villa San José 10; Angélica 9; Frontera 7; Josefina, Esmeralda y Zenón Pereyra 6; Susana 4.



ARRANCO EL SENIOR

Por su parte, el sábado se disputó la 1° fecha del Torneo de Fútbol Senior de Liga Rafaelina. En cancha de Sportivo Norte se jugaron tres partidos con los siguientes resultados: San Isidro de Egusquiza 1 – Quilmes 1; Moreno de Lehmann 4 – Esmeralda / Zenón Pereyra 0 y Sportivo Norte 1 – Deportivo Bella Italia 2.



NO JUGÓ EL FEMENINO

Por último, a raíz de las inclemencias del tiempo, este domingo no se pudo disputar la tercera fecha del Apertura del Fútbol Femenino liguista. Los partidos que debían disputarse en cancha de 9 de Julio y en Libertad de Sunchales serán reprogramados.