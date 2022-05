La EPE sorteará $250.000 en premios entre usuarios con factura digital

Con el objetivo de incentivar la adhesión de nuevos usuarios a la factura digital, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sorteará, a partir de la semana que viene, 50 premios bimestrales de $5.000 entre aquellos titulares del servicio de la distribuidora eléctrica que se encuentren utilizando esta herramienta virtual.

Cabe recordar que el trámite para adherirse a la factura digital es muy sencillo: solo hay que hay que ingresar a la oficina virtual de la EPE (www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual) y tildar la casilla correspondiente.

El primer sorteo se realizará el lunes 16 de mayo con los usuarios que ya están adheridos. Cada uno de los ganadores recibirá un beneficio de $5.000 en su próxima factura. Podrán participar del sorteo online aquellos usuarios residenciales, jubilados y con tarifa social que se encuentren con el suministro de energía eléctrica activo el día previo a la realización del sorteo.

Por otro lado, no estarán habilitados aquellas personas que tengan vinculación directa en la organización de la promoción y personal de la empresa. Los premios no podrán ser cambiados por dinero en efectivo ni otros bienes o servicios, ni acreditados en otras cuentas o suministros que no sean las de los ganadores.

A su vez, los beneficiados por el sorteo serán notificados a través del correo electrónico indicado para recibir la factura digital, así como por el correo asentado como usuario de la Oficina Virtual, si los mismos fueran diferentes. Además, se publicarán los ganadores en las distintas plataformas de comunicación que tiene la EPE.



EPE DIGITAL

En octubre del año pasado, la Empresa Provincial de la Energía lanzó su nueva oficina virtual que permite efectuar gestiones comerciales más eficientes, con reducción de presencialidad y automatización de procesos, en el marco del plan EPE Digital que desarrolla esta distribuidora.

Los trámites virtuales que los usuarios pueden realizar son: adhesión a la factura digital, débito automático, liquidaciones no recibidas y consultas de planes de pago, entre otras. La oficina virtual permite también pagar las facturas a través de todas las plataformas habilitadas, verificar los pagos históricos, consultar los consumos de electricidad y actualizar datos.

La nueva web también permite canalizar reclamos técnicos, comerciales, denuncias de irregularidades, solicitudes de retiro de línea y reclamos por daños de artefactos. Cada usuario del servicio eléctrico en todo el territorio provincial puede utilizarla. El objetivo es brindar la posibilidad de una autogestión rápida, segura y sencilla desde cualquier dispositivo informático, independizando el lugar geográfico y horario en donde se encuentre.