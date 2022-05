Rafaela está a solo 1% de alcanzar la totalidad de cobertura de agua potable

Las obras que Aguas Santafesinas (ASSA) desarrolla a buen ritmo en diferentes sectores de la ciudad permitirá completar la cobertura del servicio de agua potable en la totalidad de los barrios rafaelinos, según detalló el responsable de la Delegación local de la empresa concesionaria, Luis Ambort.

“Hay varios frentes de trabajo abiertos en la ciudad. En primer lugar las obras en los barrios Antártida Argentina, Brigadier López y El Bosque, donde se está realizando el tendido de redes cloacales. Cabe destacar que hace pocos días quedó habilitado todo lo que es la red de cloacas de Villa Los Álamos y Villa Aero Club, con su correspondiente estación elevadora y el colector. Esto prácticamente le suma 2.000 conexiones al sistema de cloacas de la ciudad, representando alrededor de 8.000 vecinos que van a poder disponer de ese servicio”.

Por otro lado, el funcionario contó que “el año pasado se hizo la licitación de lo que es la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales, que es el cuarto módulo que en este momento está en la etapa de preadjudicación a la empresa que resultó ganadora de la compulsa de precios, pero al no estar aprobado el presupuesto nacional por el Congreso, para recibir los fondos dependemos de un DNU del Presidente de la Nación, por lo que estamos a la espera de este proceso”.

Ambort destacó que con las 1.200 nuevas conexiones que se efectuarán en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, donde se ejecuta la extensión de la red domiciliaria, Rafaela alcanzará "más del 99% de cobertura de agua potable, que no es un dato menor". En tal sentido, subrayó que "se está trabajando por ese menos de 1% como para poder en pocos meses llegar al 100% de cobertura".

Al referirse a ese 1% faltante, el responsable de la oficina local de ASSA, dijo que “ese mínimo porcentaje sería el que se encuentra en lo que conocemos como loteo Plaza Grande -ubicado en Beltramino y Marchini- y después dos extensiones de redes que serían las ubicadas sobre calle Garrapa (unos 500 metros) y otra en Village del Brigadier (unos 400 metros), con eso estaríamos llegando a la totalidad de cobertura de agua”. Y agregó: “Los proyectos los elabora la Municipalidad y fueron presentados ante la empresa Aguas Santafesinas donde se hacen las correcciones, las aprobaciones y después se busca la forma de llevar adelante y ejecutar la obra”.

“Eso nos pone en una posición privilegiada y estamos muy contentos porque el acceso al agua es un derecho universal y con esto realmente estamos cumpliendo con este desafío de que todos puedan tener la misma oportunidad y el mismo derecho”, afirmó el funcionario.



EN EL SEGUNDO SEMESTRE

LLEGARÍA EL ACUEDUCTO

Ambort aseguró que para el segundo semestre de 2022 se espera por la llegada del acueducto Desvío Arijón. “Son cinco tramos y ya se hicieron las pruebas sobre el primero. El cronograma establece que se irán realizando pruebas de cada uno; lógicamente estamos hablando de un sistema complejo con muchas partes mecánicas, electromecánicas y demás, pero nosotros creemos que en el segundo semestre del año ya va a estar el sistema en funcionamiento”.

“La trascendencia e implicancia de la llegada del acueducto no es solo para Rafaela sino a nivel regional, ya que arranca en Desvío Arijón y durante su recorrido le dará servicio a las localidades de Matilde, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Mariano, Santa Clara de la Buena Vista, Angélica, Susana y Rafaela. Sin dudas que la obra nos va a brindar agua de calidad y cantidad suficiente que es algo que siempre venimos reclamando, porque sabemos que también nosotros acá particularmente en la ciudad hay una necesidad insatisfecha. Con esta obra se saldará esa antigua deuda”, apuntó.



COBERTURA DEL 100% DE

CLOACAS EN RAFAELA

Al ser consultado por otros proyectos pendientes que se encuentran en agenda de ASSA, el titular de la oficina en Rafaela manifestó que “queda un 20% de la ciudad para cubrir con el servicio de cloacas, hay que hacer un colector, una obra muy importante desde la planta depuradora de líquidos cloacales hacia el norte, un proyecto que ya hemos presentado ante el Gobierno nacional con el objetivo de conseguir los fondos para ejecutarlo".

Finalmente, Ambort consideró que "la ampliación de la planta y el colector son necesarios para continuar con la ampliación de redes domiciliarias y de esa forma alcanzar llegar con las cloacas a ese 20% de la ciudad que aún no cuenta con el servicio, está todo encaminado”.