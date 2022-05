Santa Fe mostró su potencial en la mayor Feria Nacional de Turismo de Reuniones

La Secretaría de Turismo provincial participó de la Feria Meet Up, el encuentro anual que convoca a los máximos referentes nacionales e internacionales de la industria del Turismo de Reuniones.

La Secretaría de Turismo de la provincia, participó de la Feria Meet Up, que se desarrolló del 10 al 12 de mayo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que anualmente convoca a los máximos referentes nacionales e internacionales de la industria del Turismo de Reuniones.

En el stand, participaron los destinos consolidados de la provincia como las ciudades de Rosario y Santa Fe con sus respectivos bureaus, además de toda la costa santafesina, Reconquista y el Jaaukanigás, como así también Rafaela y Esperanza. Junto con los referentes de las provincias de la región Litoral, se organizó un desayuno de bienvenida a los compradores, denominados “hosted buyers” para presentarles los diferenciales de esos destinos.

En los tres días se concretaron encuentros con organizadores de eventos provenientes de España, Chile, México, Brasil, Panamá, Perú y Uruguay. A partir del diálogo con estos referentes quedó plasmado el interés -post pandemia- de suplantar las reuniones de grandes aglomeraciones por nuevos destinos, con menos habitantes. Por eso se vislumbra a la provincia de Santa Fe como un destino potencial más que interesante por la cercanía, los aeropuertos, la infraestructura, los hoteles, los salones, el tipo de cambio y la gastronomía.

El secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, expresó que “vinimos a presentar a la provincia de Santa Fe y los diferentes destinos que tenemos para el turismo de reuniones, como es el caso de Esperanza, Rafaela, Santa Fe y Rosario. Estas dos últimas tienen organizados Bureaus, que son emprendimientos público-privados que se ocupan de traer eventos vinculado al turismo de reuniones”.

Grandinetti agregó que “es para nosotros muy importante trabajar en este segmento conjuntamente con el segmento deportivo y el turismo en general, pero en este caso tenemos un recorrido, una expertise y un conocimiento desde la provincia y principalmente con las dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, y donde se van incorporando diferentes propuestas y alternativas”.

“Venimos de cerrar una gran experiencia como fueron los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, por el cual pasaron más de 1 millón de personas y se vendieron 30 mil entradas a través de nuestra plataforma de turismo digital www.vivisantafe.com, con lo cual demostramos que nuestra provincia está en condiciones de organizar y salir a buscar eventos masivos”, concluyó Grandinetti.

También participó del evento el Subsecretario de Promoción Turística de la provincia, Gabriel Kovacevich, quien manifestó que “estamos muy contentos de volver a Meet Up, la feria de turismo de reuniones más importante del país, donde venimos a encontrarnos con los hosted buyers que confluyen aquí buscando lugares para llevar adelante sus eventos y negocios, que tienen su impacto en la economía santafesina, derramando en todo el sector productivo y la cadena de valor”.

Por su parte, Sergio Giménez, Presidente de Rosario Convention & Visitors Bureau, señaló que “la actividad fue altamente positiva porque se pudo trabajar y debatir sobre las necesidades del sector MICE (meetings, incentivos, convenciones y eventos) en el ámbito del Consejo Federal de Turismo, para la determinación de políticas públicas de fortalecimiento. Y por otro lado, en lo que respecta a la misión de Santa Fe, se trabajó muy bien en equipo, las cuatros ciudades y los dos bureau, en lo institucional y en lo relacional, nos enriquecimos con el intercambio con otras provincias y competidores. Queda una buena cantidad de posibles negocios y eso pone de manifiesto la importancia que hay que darle al segmento del turismo de reuniones en nuestra provincia, que tiene mucho potencial”.

Mientras tanto, Matías Tomatis, Presidente del Bureau Santa Fe de la Vera Cruz, indicó que “encontramos en MeetUp un espacio muy interesante de interrelación, no solamente con los otros destinos sede de eventos de todo el país, sino esencialmente con los hosted buyers que son aquellos que nos van a acercar los eventos a nuestros destinos. En el caso de Santa Fe, fue muy provechoso, firmamos un convenio de colaboración e intercambio con el Bureau de Trelew que nos aporta mucho en nuestro trabajo diario. Participamos de la Reunión del Consejo Federal de Turismo, trabajando fundamentalmente en la mejora de la conectividad para generar muchas más frecuencias. Además, hicimos una presentación en conjunto con la región Litoral para atraer los turistas de reuniones a esta región que presenta características naturales destacadas.”

Además de toda la dinámica de la feria, se presentó a los medios de comunicación la Semana del Automovilismo, que se realizará desde el 20 al 29 de mayo en la ciudad de Rafaela.