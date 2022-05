La Provincia licitará 364 viviendas con un presupuesto superior a $ 2.000 millones

El Ministerio de Infraestructura de la provincia anunció las licitaciones que se desarrollarán en la segunda quincena de mayo en materia de viviendas. Se trata de obras financiadas con fondos nacionales y provinciales, a través de cinco aperturas de ofertas para la construcción de 364 unidades habitacionales. En la ciudad de Santa Fe se construirán 60, mientras que las restantes tendrán como destino las ciudades de Rosario, Uranga y Pérez, y la comuna de Vila.

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, valoró el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno Nacional: “Estas licitaciones que realizaremos en los próximos días representan una inversión que supera los 2.000 millones de pesos. Tienen que ver con un plan estratégico en materia habitacional que nos encomendó el gobernador Omar Perotti desde el primer día de su gestión y que definimos durante estos últimos meses. El objetivo es avanzar en obras que beneficien a las santafesinas y los santafesinos en cada rincón de la provincia”, dijo la funcionaria.

“Cuando me preguntan sobre cómo evalúo el volumen de obras de viviendas que estamos construyendo, siempre digo que es insuficiente ante el gran déficit habitacional que padecemos desde hace años, pero estoy convencida que las más de 10.700 viviendas que tenemos en ejecución actualmente, no tienen comparación teniendo en cuenta que venimos de dos años de pandemia, con todas las dificultades que eso representó”, aseguró la ministra.

Frana añadió: “Sabemos que la necesidad es enorme, que falta mucho por hacer, pero estamos comprometidos y encaminados a facilitar el acceso a la vivienda y a seguir avanzando hacia un hábitat más digno”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Hábitat, Amado Zorzón, brindó más detalles: “En los próximos días estaremos celebrando cinco nuevas licitaciones: cuatro de ellas correspondientes al Programa Casa Propia/Construir Futuro, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que beneficiarán a familias de Rosario, Uranga, Pérez y Vila. Mientras que, en la ciudad de Santa Fe, estaremos licitando la construcción de 60 viviendas premoldeadas correspondientes al Plan Habitar que venimos desarrollando desde la Secretaría de Hábitat, a partir de detectar una enorme cantidad de casos de extrema vulnerabilidad, que requieren de la respuesta inmediata por parte del Estado”.

En la capital de la provincia, el acto de licitación tendrá lugar el próximo martes 17 del corriente en el Centro Cultural Provincial de calle Junín 2457, con un presupuesto oficial de $196.000.000. En la localidad de Vila (departamento Castellanos), el 20 de mayo se licitará la construcción de 34 viviendas, con una inversión del orden de los $198,4 millones.

Por otro lado, entre el 19 y el 20 de mayo están previstas las aperturas de ofertas para la ejecución de 21 nuevas viviendas en Uranga, 65 en Pérez y 184 en Rosario, con un presupuesto oficial superior a los $1.680 millones.



FUNCIONARIO SANTAFESINO

FUE REELECTO

Por otra parte, cabe destacar que esta semana se desarrolló un nuevo encuentro de la Comisión Nacional de Vivienda, donde el secretario de Hábitat de la provincia, Amado Zorzón, fue ratificado como presidente de la Zona Centro para el período 2022-2024, en el marco de la reunión de los integrantes de la Región Centro, que está conformada por Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe.

El Consejo Nacional de la Vivienda es un órgano asesor del Estado nacional, las provincias y los municipios en toda cuestión vinculada a la temática y está integrado por el Poder Ejecutivo, los estados provinciales y la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es un orgullo haber sido reelegido en esta función, que de alguna manera significa continuar el trabajo que el gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana me encomendaron desde el primer día de gestión: avanzar en la construcción de un hábitat más digno para que cada vez más santafesinas y santafesinos puedan acceder a su vivienda propia”, señaló Zorzón.