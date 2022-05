Sukerman se reunió con dirigentes de 60 gremios de Santa Fe

En el camping del gremio de Garagistas de Rosario, se llevó a cabo un encuentro de 300 dirigentes sindicales de toda la provincia de Santa Fe con el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Roberto Sukerman y por pedido de los dirigentes participantes, en el escenario también estuvo el secretario general de Camioneros de Santa Fe y a la vez secretario Adjunto de la flamante UGAT, Sergio Aladio.

La charlas estuvieron vinculadas al federalismo y participación de los gremios de la Provincia en los temas que competen al Ministerio de Trabajo de la Nación, homologaciones sin firmar que causan un grave perjuicio a las trabajadoras y a los trabajadores, ya que no se pueden aplicar aumentos que fueron pactados en algunos casos. Elecciones de los gremios del de la provincia de Santa, Fe, la no intromisión del Estado y agente externos dentro de las instituciones del interior también fueron temas de la agenda del encuentro, en el que los sindicatos subrayaron "la necesidad de llevar adelante la democracia sindical y participación plena de los trabajadores en las mismas".

Asimismo, además de analizar la actualidad provincial y nacional en materia política, de empleo y economía, Sukerman y los más de 300 dirigentes de más de 60 organizaciones sindicales de Santa Fe abordaron el aporte que realizan los gremios en lo que hace a capacitación a través de sus escuelas de oficio. "Se avanzó en articular iniciativas conjuntas entre la cartera laboral de la Nación y los sindicatos santafesinos para proveer mano de obra calificada a sectores industriales y de servicio", indicaron al respecto voceros de los sindicatos que participaron del cónclave que se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA).

"Agradezco la presencia de tantos trabajadores que nos siguen acompañando en cada encuentro que realizamos. Decidimos estar presentes porque entendemos el compromiso de Roberto Sukerman con los trabajadores y el federalismo que desde el interior pregonamos a diario. Hoy tener un referente de la Provincia en un puesto tan importante para las entidades gremiales y los trabajadores, es fundamental. En estos momentos que vivimos necesitamos dirigentes que sean un nexo con el Ministerio de Trabajo de la Nación y entendemos del compromiso de Roberto para con los trabajadores y trabajadoras de esta provincia. Esto es un gran incentivo para los tantos dirigentes del interior, para que entiendan la importancia de la unidad de los trabajadores y que también comprendamos que las soluciones salen del compromiso nuestro con los trabajadores, entender que una patria más justa se consigue con los trabajadores incluidos y no como nos quieren hacer creer, con los trabajadores excluidos”, sostuvo Aladio en la apertura.