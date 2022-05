El acceso a los alimentos

El último Informe Global sobre Crisis Alimentarias advierte que 193 millones de personas de 53 países y territorios sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2021. Se trata de un aumento de casi 40 millones de personas en comparación con las cifras de 2020, planteó Anna Ricoy, oficial de gestión del Riesgo de Desastres de la FAO para América Latina y el Caribe en una columna publicada por agencia Télam. La inseguridad alimentaria aguda es cuando el hambre representa una amenaza inmediata para los medios de subsistencia y la vida de las personas, aclara. Un hambre que amenaza con transformarse en hambruna, alerta.En América Latina y el Caribe, preocupa la situación de Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua. En esos países, un total de 12,7 millones de personas fueron clasificadas en Crisis o peor (Fase 3 o superior de la Clasificación Integrada de la seguridad alimentaria en Fases en 2021), un aumento de casi un millón de personas respecto 2020.La especialista apuntó que en 2020, la financiación para intervenciones de emergencia con enfoque de medios de vida agropecuarios representó solo el 8 por ciento de los fondos humanitarios destinados a la seguridad alimentaria: el 92 por ciento fue dedicado a la ayuda alimentaria. En este marco, consideró imprescindible cambiar esta tendencia. Invertir en la agricultura y en los medios de vida agropecuarios es estratégico y rentable: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el retorno a la inversión en estos casos puede ser 10 veces mayor que si se dedican los fondos a la ayuda alimentaria, y el efecto de este tipo de intervenciones se prolonga en el tiempo, resalta Ricoy.Por tanto, no se trata tanto de entregar alimentos sino ayudar a quienes los necesitan a producirlos. Prevenir, mitigar y responder a las crisis alimentarias debe comenzar con la producción de alimentos donde más se necesita, a través de programas que faciliten el acceso a semillas, herramientas, fertilizantes, forraje para el ganado y atención veterinaria, dice la funcionaria de la FAO.Para evitar que el alza de los precios de los alimentos que se registran actualmente -empujados por mayores precios del transporte y de la energía- acabe en una crisis alimentaria, hay que aprovechar las temporadas agrícolas para aumentar rápidamente la disponibilidad de alimentos nutritivos. Además de las intervenciones de emergencia y de resiliencia, es preciso también enfocarse en las causas profundas de las crisis alimentarias: la persistencia de la pobreza rural y de las desigualdades estructurales, y el alto costo que tienen las dietas saludables.A modo de conclusión, Ricoy remarca que para frenar la escalada del hambre se requiere de una estrategia y de un plan de acción conjunto, entre todos. Para ello se necesita voluntad política del más alto nivel y el esfuerzo coordinado de todos, desde los gobiernos nacionales hasta las organizaciones locales, las agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado. Es el único camino para llegar hasta una transición hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.En la misma línea, cinco agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron un plan de trabajo conjunto que busca ofrecer dietas saludables y accesibles a partir de sistemas alimentarios sostenibles, ya que cada año la alimentación insalubre causa 11 millones de muertes y 420.000 personas más fallecen por consumir alimentos nocivos.De acuerdo a diversos estudios de estas agencias, unos 3.000 millones de personas no pueden pagar comida saludable y la mala alimentación está relacionada con seis de los diez principales factores de riesgo para la carga mundial de enfermedades, explicaron los integrantes de la Coalición de Acción para las Dietas Saludables, conformada por la cinco agencias multilaterales.Más allá de los avances de la tecnología que incluyen innovaciones casi de ciencia ficción, aún no podemos resolver cuestiones básicas como el derecho a la alimentación.