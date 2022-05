Chapur festejó en La Rioja

Facundo Chapur se reencontró con la victoria en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional luego de poco más de dos años al ganar la Copa Gobierno de La Rioja, válida por la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros disputada en el Autódromo Provincia de La Rioja.

El piloto cordobés -que el 6 de mayo de 2012 había triunfado en el mismo circuito cuando competía en Clase 2- esta ve llevó al primer puesto al Ford Focus del equipo Crucianelli GC Competición, el cual venció nuevamente en la Clase 3 luego de tres temporadas, cuando el 4 de agosto de 2019 venció en el Autódromo Parque Ciudad de Oberá con Julián Santero como piloto.

Para esta nueva victoria, séptima dentro del Turismo Nacional, Facundo Chapur debió disputar la primera posición con Leonel Pernia, quien comenzó liderando la competencia hasta la superación del piloto finalmente ganador, en clara maniobra, en la horquilla del escenario riojano.

Leonel Pernia se mantuvo inmediatamente detrás del puntero hasta que una merma de rendimiento en el Ford Focus comenzó a relegarlo en el clasificador, debiendo abandonar la carrera a tres giros del final. No había sido el único golpe de escena importante: Julián Santero, quien marchaba en zona de podio, había abandonado ocho giros antes con su Toyota Corolla, registrando su segundo abandono de la temporada en cuatro competencias. Estas alternativas potenciaron la figura de Jonatan Castellano y Javier Merlo, finalmente integrantes del podio junto con el vencedor de la competencia. Para ambos, el #TNenLaRioja significó su mejor resultado en la temporada, y para el escolta de Facundo Chapur, además, le valió el liderazgo en la tabla anual superando a Jerónimo Teti, 15º en la final, que había llegado como puntero del campeonato tras su victoria en Alta Gracia (Córdoba).

Jonatan Castellano es el nuevo líder del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros, sumando 93 unidades, superando por tres puntos a Javier Merlo, y por seis unidades a Jerónimo Teti.



CANELA PROTAGONISTA, LO

DIO TODO HASTA EL FINAL

A poco más de seis meses de haber obtenido su primer triunfo en el Turismo Nacional Clase 2, Christian Abdala llegó a la segunda victoria en la prueba final disputada en el Autódromo Provincia de La Rioja, convirtiéndose en el nuevo líder del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros tras ganar la Copa Gobierno de La Rioja, que marcó el regreso de la categoría al escenario riojano, luego de una década de la última carrera disputada en el trazado de 3276 metros de extensión.

El vencedor completó las veinte vueltas en 32m59s693, liderando siempre la competencia, neutralizando claramente los ataques de Facundo Bustos y Matías Signorelli, integrantes del podio final. Facundo Bustos intentó durante toda la carrera quebrar el sólido andar del líder, y puntualmente en la última vuelta presionó al puntero, el cual pudo resolver a su favor dicha situación para encaminarse hacia su segunda victoria en el Turismo Nacional. El misionero ascendió al segundo lugar de la tabla anual y Matías Signorelli al tercer puesto, logrando ayer su mejor resultado dentro de la Clase 2.

La competencia tuvo intervención del auto de seguridad en tres ocasiones, lo que no impidió que el espectáculo sea de primer nivel. Marcos Fernández llegó en cuarto lugar, con un golpe en la trompa del Nissan March que surgió en la última vuelta, cuando Juan Ignacio Canela perdió el control del VW Gol Trend, no pudiendo evitar el puntano el golpe que no impidió su llegada a la bandera a cuadros. En tanto, Renzo Blotta arribó en el quinto lugar, cerrando un fin de semana que comenzó adverso tras perder la pole position el día viernes por maniobra peligrosa a Nazareno Beguiristain. Miguel Ciaurro, Sebastián Pérez, Facundo Leanez, Alejandro Torrisi y Fernando Gómez Fredes completaron la primera decena de clasificados en la prueba final que cerró la actividad de la Clase 2.

Los tres integrantes del podio, en el mismo orden, pasaron al frente en el certamen dado que Matías Cravero clasificó 15º en la prueba final, sumando apenas siete puntos en La Rioja. Christian Abdala (116 unidades), cuarto líder del certamen en cuatro fechas distintas, llevará ochenta kilos de hándicap de peso en la próxima fecha a disputarse en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén entre los días 17, 18 y 19 de junio. Facundo Bustos (99 puntos) y Matías Signorelli (94 unidades), completan las principales ubicaciones tras la cuarta fecha.

El rafaelino Juan Ignacio Canela fue protagonista de la cuarta fecha del Turismo Nacional Clase 2 al ser parte de la batalla por el podio, pero en una maniobra a metros de terminar, se retrasó al puesto 12. Arrancando de menor a mayor en un autódromo que no conocía, el viernes estuvo peleando por la pole position, y estuvo a pocas milésimas de lograrlo. El sábado no pudo mejorar lo esperado, y quedó sexto en clasificación, y en la serie, luego de una carrera muy intensa, Canela llegó segundo y se puso en plena opción de podio otra vez.

Luego de las lluvias de la mañana riojana, la carrera comenzó con pista con suciedad y un poco de humedad, que luego se fue secando pero con una sola huella firme. Juani Canela atacó para llegar al podio, pero recibió un toque de Marcos Fernández que lo dejó quinto. Intentando recuperar, el trazado no ofrecía demasiadas opciones, pero siempre tuvo ritmo de punta. En el final, intentó avanzar pero en la parte sucia de la pista se produjo un trompo que lo hizo quedar 12º.

Tras la competencia, Juani manifestó: “Me queda un sabor amargo por lo que pasó en la última vuelta porque el quinto puesto era muy meritorio para mí y para el equipo, e íbamos a sumar muy fuerte para el campeonato. Pude ponerle el auto a la par a Fernández en la última S, y al frenar por lo húmedo hice un semi-trompo y por suerte no pasó más nada y pude llegar 12º. Pido disculpas a los sponsors, a la gente que me sigue y principalmente a todo el equipo Giacone Competición. De saber de antemano el recargo a Marcos no me tiraba a pasar y hubiese sido otro cantar. Estamos más vivos que nunca y saltamos al octavo lugar del campeonato que no es poca cosa. El torneo es largo y estamos muy bien”.

(con información de Prensa Canela y www.apat.org.ar)