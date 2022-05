Milei polémico

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei aseguró que si es elegido presidente de la nación en 2023 cerrará el Ministerio de la Mujer y fue más allá al remarcar: "En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene".

"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley", remarcó Milei.