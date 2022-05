Diputados avanza con la ley de Compre Argentino

La Cámara de Diputados avanzará este martes con el tratamiento de la ley de Compre Argentino, que amplía los márgenes de preferencia para las empresas de origen nacional en las licitaciones públicas del Estado. El oficialismo quiere meter el pie en el acelerador y emitir dictamen este mismo martes en el plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto, que comenzará a sesionar a las 13 en la sala 1 del anexo.

Sin embargo, para tener éxito en la votación, cuando la iniciativa llegue al recinto, deberá alcanzar acuerdos con sectores de la oposición, ya que no le alcanza con los votos propios para aprobarla. Juntos por el Cambio se opone a la inclusión del PAMI en el régimen de Compre Argentino, ya que teme por un eventual incremento del gasto público.

La inclusión de la obra social de los jubilados en el sistema de compras públicas del Estado tiene que ver con la aspiración del Gobierno nacional de abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.

En el plenario de comisiones expondrán el secretario de Industria, Ariel Schale, autoridades de cámaras empresarias y sindicalistas para apoyar el proyecto. El proyecto propone incentivos para elegir como proveedora del Estado a empresas locales aunque los precios ofertados en las licitaciones públicas excedan las propuestas presentadas por empresas multinacionales o de origen extranjero.

De esta manera, la iniciativa estipula el incremento de los márgenes de preferencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales de un 15% a un 20%, en tanto que las demás empresas de origen nacional pasan del 8%l 15 %.

A su vez, las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio adicional para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

La ley crea el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, y da origen al Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar el acceso a las compras públicas de proveedores locales.

Entre los cambios que se contempla introducir al proyecto original sobresale la posibilidad de que algunas empresas puedan ser beneficiarias de un margen del 23 por ciento temporario y sujeto a aprobación de Jefatura de Gabinete para provincias que presentan asimetrías regionales.

Para asegurar la media sanción del proyecto, el oficialismo necesita 129 votos, algo que sólo podría lograr con el aporte de sectores de la oposición, dado que la bancada del Frente de Todos tiene 117 integrantes (sin contar a Sergio Massa, que sólo votaría en caso de empate).

En este sentido, la intención del oficialismo es contar con la adhesión de los cuatro legisladores del interbloque Provincias Unidas, los dos del bloque SER y la diputada del Movimiento Popular Neuquino.

Si no le alcanzara con los votos de sectores minoritarios de la oposición debería consensuar modificaciones con Juntos por el Cambio, que no sólo resiste la inclusión del PAMI, sino además objeta aspectos de los márgenes de preferencia. De todos modos, en el Frente de Todos impera el optimismo porque recuerdan que en 2017, a instancias del Gobierno de Cambiemos, se aprobó un proyecto de Compre Argentino. (NA)