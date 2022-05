"Al lado de Feletti, Guzmán es Einstein"

El diputado nacional por Avanza la Libertad José Luis Espert aseguró ayer que "la solución no es cambiar" al ministro de Economía, Martín Guzmán, porque estimó que "cualquier oponente suyo dentro del kirchnerismo es 10 veces peor".

En ese sentido, Espert comparó al titular del Palacio de Hacienda con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y consideró: "Al lado suyo, Guzmán es Einstein".

En diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, Espert sentenció: "El clima de elección 2023 que hay hoy me parece un delirio cuando hace solo siete meses que votamos". "Parece que en la política vivimos de elecciones, lo cual es una verdadera vergüenza", precisó.

En relación a una posible postulación para las elecciones de 2023, Espert dejó abierta la posibilidad al señalar: "Puedo ser candidato a Presidente o a gobernador de Buenos Aires en las elecciones del año que viene, aunque aún no lo tengo claro".

Con respecto al partido Avanza la Libertad, el también economista reconoció que están "muy concentrados en que crezca en la provincia de Buenos Aires" y destacó: "El año pasado tuvimos una elección histórica, en la que el liberalismo ocupó el tercer lugar en la provincia de Buenos Aires".

Al referirse a la situación que atraviesa el país, el diputado nacional le echó una cuota de responsabilidad a la sociedad: "Si venís de un Gobierno malo o dos, echale la culpa al Gobierno. Pero llevamos medio siglo, hay un problema en la sociedad, que tiene algo de responsabilidad al no castigar a los políticos".

De todas maneras, remarcó: "No tengo dudas de que el país esté tan barranca abajo por una política a la que no le importa la gente". Por último, Espert reconoció que "el camino de reducción de subsidios es inevitable". (NA)